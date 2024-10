(KOMENTAR) Welcome Slovenija, dobrodošle ZDA

V nadaljevanju preberite:

Zelo pomembne so gospodarske priložnosti, ki jih spodbuja visoki slovenski obisk v Beli hiši. Slovenija je letos že četrtič žela sadove strateškega dialoga, ki ga je ob koncu delovanja prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa podpisal nekdanji premier Janez Janša. Demokratski predsednik Biden je sedanjemu premieru Robertu Golobu na stežaj odprl vrata za visoko tehnološko sodelovanje. Dostop slovenskih podjetij do vesoljskih tehnologij, kvantnega računalništva, umetne inteligence in vsega drugega, kar dolgoročno lahko izumljajo le visoko razvite svobodne družbe, lahko daleč preseže Bidnov mandat v Beli hiši.