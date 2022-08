Zakaj bi nespodobnim dopuščali vse?

V nadaljevanju preberite:

Je morda smiselno in dovolj to, kar je prejšnji mesec izjavila predsednica državnega zbora, namreč: Dovolj so kaznovani že s tem, ko so taki, kakršni so. Je sprejemljivo, da vse tiste, ki na spletu izhajajo iz slovenceljske ihtave užaljenosti, ki temelji na nerazložljivi zavisti, namesto bakle hlapca Jerneja pa imajo svoj twitter in facebook, preprosto ignoriramo? Kaj ne bi bilo bolje proti besnilu ukrepati ostreje? Kaznovalno moderirati splet in svet?