(KOMENTAR) Zamujena priložnost hvale z avgustovskim rekordom

Še nikoli do zdaj se ni zgodilo, da bi že 3. septembra vedeli, kakšen je bil avgustovski turistični obisk v tekočem letu in kolikokrat so gostje tudi prenočili. Letos je to mogoče, saj od pomladi na spletni strani statističnega urada deluje aplikacija Dnevni turistični utrip Slovenije. Ta je del projekta vzpostavitve nacionalnega informacijskega središča, ki naj bi pilotno zaživelo prihodnje leto in naj bi omogočilo optimizacijo turističnih tokov in zagotavljanje bolj trajnostnega turizma.