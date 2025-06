Zaprite sodnike, da bo enkrat mir!

Od samega začetka nas je tepel, mikastil, pljuval po nas in zmerjal, ampak vsi naši najboljši od najbojših izvoljencev se mu še kar naprej klanjajo in dobrikajo. Tudi Ursula in nemški kancler Merz. Spomnite se našega Roberta in Tince, kako sta v pariški cerkvi Naše Gospe po francosko lezla Oranževcu v spolzko roko.

Celo pogumna Nataša je na pogrebu pred baziliko Sv. Petra čakala v vrsti na avdienco. Da o Janezu Ivanu, Viktorju, Meloni in vseh ostalih še boljših od najboljših niti ne govorim. Če Oranževec vztraja, da hoče dvakrat ali trikrat več milijard, mu bomo pač poslali tistih piškavih pet odstotkov za brzostrelke, rakete in druge frače. Da bo mir. Tudi na višje carine pristanemo, vojaške baze puščamo, gledamo povsem stran od morij nedolžnih, dovolimo, da se polula na naše svetinje. Kadar se mu zahoče, razglasi naše sodnike za teroriste in vrže v ječo. I nikome ništa!

Vas to morda spominja na znano varščino (pizzo), ki si jo je izmislila cosa nostra? Če je nisi plačal, so ti najprej blago razdejali gostilno. Če to ni zaleglo, je zagorelo. Predstavljati si ne morete, kakšen apetit premorejo milijarderji in njihovi izterjevalci.

Bolj kot Oranževec kriči na nas, da smo ustanovili EU z namenom uničenja ZDA (EU je zato treba razstaviti in to mu tudi dobro uspeva), bolj naši predsedniki mahajo z repom, on pa se na svoji Lisičji TV norčuje iz vseh teh najboljših od najboljših klečeplazcev. Samo še nekaj neposlušnih trmoglavcev in predvsem trmoglavk mora malce trše prijeti, ker širijo krivo vero.

Nam, terorističnim, antisemitskim in komunističnim praživalim se niti ne sanja, zakaj je bil prisiljen pošteno naviti ušesa sodnicam iz Haaga. Ker so nevarne teroristke in najbolj ničvredne človeške zveri! Cosa nostra razbija lokale zato, da so gostilničarke še bolj prijazne z gospodi, ki terjajo "pizzo". Mir pa je odvisen predvsem in zgolj od istega Oranževca. (Vprašajte Janeza Ivana, znanega teoretika o koristnosti vojne.)

O napadu na svetovni pravni red bo naša filozofska smetana modrovala, ga vsestransko osvetlila in lajala na karavano tri dni. Naslavljala bo skrajno ostra stališča in obsodbe na prave naslove, izražala podporo in kar je še diplomatske šare. Boste videli, kakšno neizmerno moč imajo odločne politične besede naših najboljših od najboljših izvoljencev, kako velik zasuk Zemlje na svoji vesoljski orbiti bodo povzročile njihove pridige.

Zakaj se je Trump lotil sodnic v Haagu, nam še ni jasno, mogoče pa so se preveč poglobile v izraelsko zasedbo Palestine. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Če si Kramp lahko privošči norčevanje iz vsega sveta in naših najboljših, potem ima tudi župan Svete Trojice pravico smrtno resne zaobljube, da ne bo nikoli več globoko gledal v kozarec. Šele zdaj pravzaprav razumemo Nove Slovence, kaj nas učijo že toliko let: preprosto opravičiti se moramo in sveto obljubiti, da ne bomo več jemali, ne lagali, goljufali, podkupovali, nečistovali niti delali le za svoj blagor. Tako preprosto. Mi bi pa takšne metali s poslanskih ali županskih prestolov v brezna. Ja, kakšne podivjane zveri, no!

Piranskega župana so razveselili koprski tožilci, ko so zavrgli ovadbo zoper njega v primeru nakupa teniških igrišč. Kamen se mu je odvalil od srca in mu padel na levi mezinec na nogi. Zdaj je lahko prepričan, da je bil nakup teniških igrišč božanska odločitev. Občini bodo vse transkacije na nekdanjem igrišču pobrale zgolj 8 revnih milijončkov, toda ljudstvo bo z lastništvom igrišč poslej živelo v sožitju, srečno, bogato, mirno, varno in predvsem napredno strateško do konca svojih pravljičnih teniških dni. Če v Piranu ne bi tako razkopali in prekopali igrišč, bi jim šlo zdaj zares za nohte. Šele zdaj je jasno, da zasluži župan nov mandat. Niti nebesa niso nedosegljiva.

Božanske stvari se včasih zgodijo same od sebe. Donald se menda še ni povsem poslovil od Elona. Če bi se, bi morda izvedeli, kako je Oranževec zapisan v Epsteinovih dokumentih, in predvsem, kako neodvisno pravzaprav potekajo demokratične volitve v najbolj demokratični državi na svetu. Izgubljeni Elon je sicer investiral vsaj 300 milijonov v to sveto demokracijo, imenovano Primi, kolikor zgrabiš.

A se tudi pri še tako demokratični investiciji naložba lahko sfiži. Genij nad geniji je pričakoval 100 milijardic, zdaj pa je kljub otipljivi naložbi izgubil kakih 150.000 milijončkov. Če v Ameriki deluje demokracija po tem principu, lahko podobno deluje tudi po naših vaseh, kjer imamo najboljše župane na svetu, za njimi pa dolgo vrsto stricev, ki jih nadvse podobno mikajo milijoni.