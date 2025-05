(SATIRA) Zmagali smo

Če ne bi bilo svetega ameriškega duha, bi kardinali v konklavu še zmeraj kurili glasovalne lističe. Na krilih tega duha smo dobili Leva 14., zmagali smo v drugi svetovni vojni in na referendumu, celo Nemčija je dobila predsednika, ki je odkril Ameriko, kočevski medved je v Avstriji, in State Department poglobljeno skrbi za slovensko demokracijo. Če je po vsem tem še kdo, ki trdi, da je v svetu dolgčas, pa naj še naprej po socialnih omrežjih obrača novice o kuhanju žabjih krakov.

Glede zmage v drugi svetovni vojni sicer še nismo povsem prepričani, saj Janez Ivan te zmage ne praznuje, raje še naprej živčno koplje rove, gradi bunkerje, nastavlja mine in somišljenikom pošilja šifre. Ni bila še izrečena zadnja, nas nagovarja poklicni obrambnik. Čemeren je zato, ker ne ve, kako bo prepričal svojega vzornika. Donald Kramp se je namreč na dan zmage brez sence dvoma ustil, kako so njegovi rojaki premagali naciste in fašiste. To so vaše domneve, mu odgovarja Janez. In dodaja: kdo se še spomni, kaj je bilo pred 80 leti. Pravi partizani jih tako in tako štejejo že čez 100 (let).

Slovenski zet je ob omenjeni samohvali zmage nad nacisti in fašisti pozabil, da hkrati vdano in srčno podpira AfD in italijanske brate. Očitno niti njemu ni povsem jasno, kdo je kdo in proti komu ali čemu se ta svet bori, pravzaprav. Zanj je pomembno eno edino prepričanje, da je sam največji demokrat na svetu. »Demokracija je tisto, kar jaz ukažem, da je. Demokracija sem jaz.« Ko žalujoči ostali zaznamo to neznatno količino duha, nas potem ne preseneti skrb velikih Združenih držav za demokracijo na slovenski vasi. Oni že vedo, kdaj je čas, da nas okarajo, čeprav jih mi v resnici sploh ne zanimamo. Ne zanima jih naša usoda, varnost, okolje, ne zanimajo jih živi ali mrtvi. Ampak pravica delitve lekcij. Te pa si ne pustijo vzeti. Poglejte, kako nazorno demokratični so vsi dekreti, ki jih vsak dan množično podpisuje utelešen demokrat. Kramp zato natančno ve, zakaj moramo Slovenci na referendum. In ve tudi, kako bi bili morali glasovati. Samo, da nam tega nalašč ne bo (brezplačno) povedal. Če bi mu dali kakšno parcelo, na primer Blejski otok ali Strunjan, potem morda bi.

Ameriškega zmagovalca nad nacisti in fašisti so pogrešali v Moskvi, kjer so se na zmagoslavni paradi ob general-admiralu Vladimirju Vladimiroviču zbrali sami vrhunski junaki, kot so denimo Fico, Vučič in celo Dodik. Omenjeni sicer niti po pomoti ne puščajo najbolj partizanskega vtisa. Če so oni lahko zgled herojskih zmagovalcev, potem bo res treba tiskati nove učbenike. Tudi v Sloveniji imamo kar lepo število vplivnih besedograditeljev, ki nas s pestjo ob čelu prepričujejo, da se zmagovalci po navadi zbirajo na paradah čim bližje Vladimiroviču. Toda ta zmagovalni svet ni dovolj velik za naju dva, prepevata znano pesem prijatelja in nadzmagovalca. Od pretiranega antifašizma na kupu lahko pride do kratkega stika.

V senci vseh teh zmag je slovenska vlada preselila medveda Feliksa iz kočevskega v avstrijsko ujetništvo. Živalim najbolj prijazen predsednik vlade je ta dogodek opisal kot velik korak za medveda in še večji za njegov kabinet. Kočevskega medveda so iz slovenskega ujetništva poslali v bolj demokratično svobodno avstrijsko ujetništvo. Robert je priznal, da znajo Avstrijci bolje skrbeti za svoje ujetnike kot Slovenci. Robert je ponosen. Res ne vem, zakaj potem še vseh nas ne preseli iz slovenskega ujetništva v avstrijskega. Potem bi bili ponosni tudi mi z njim!

Microsoftov Bill Gates se je brez rokavic lotil kolega milijarderja Muska. Financial Timesu je dejal, da Musk s svojimi odločitvami prispeva k pobijanju najrevnejših otrok na svetu. Musk je odgovoren tudi za prekinitev ameriške pomoči otrokom, okuženim z virusom HIV v Mozambiku. Ne poročajo pa, da bi Bill rekel kaj o mrtvih angelih v Gazi. In nič o predsednikih evropskih in slovenskih, strank, ki klečeplazijo v pred rasisti z izrazi podpore. Še najbolj poučna gesta in morebiten zgled za množico milijarderjev je odločitev ustanovitelja Microsofta, da v naslednjih 20 letih v dobrodelne namene porabi kakih 200 milijard dolarjev. Napovedal je, da bo do konca življenja razdal 99 odstotkov vsega svojega premoženja. Pozor: še zmeraj mu bo ostala milijardica ali dve za rezervo. Samo še en svetniški sij si bo dodal, da mu bo svetil na poti v Had. Če bi bil jaz Musk, bi takega »špilferderberja« Billa izgnal v Salvador.