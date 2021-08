Zapuščene Afganistanke

18:42

Luka Dončić zrušil nov rekord

/ Slovenski žrebec ostaja paradni konj Dallasa: Nismo mislili, da je tako dober

Luka Dončić bo še dodatnih pet let član Dallasa. Teksašani so s 176,71 milijona evrov vredno pogodbo do leta 2027 podrli rekord lige NBA.