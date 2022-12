Zaradi inventure zaprto

V komentarju lahko preberete:

Revija Time je pred dvema letoma na belo naslovnico, tradicionalno obrobljeno z rdečim okvirjem, postavila le letnico 2020 in jo prečrtala z rdečim znakom X. Kdor pozna zgodovino revije, je oblikovalsko domislico lahko postavil v zgodovinski kontekst. Time je konec druge svetovne vojne v Evropi praznoval s sliko Adolfa Hitlerja na beli podlagi, prečrtano z rdečim znakom X. Nekaj mesecev pozneje so oblikovalsko idejo ponovili in ob predaji Japonske z znakom X prečrtali japonsko rdeče sonce. Potem je bila ideja nekaj desetletij pozabljena. Ob padcu iraškega avtokrata Sadama Huseina so tudi njegovo podobo prečrtali z znakom X. Znak X je potem čakal na Osamo bin Ladna. Leto 2020 je bilo razglašeno za najslabše v zgodovini. Prečrtana letnica 2020 naj bi hkrati pomenila, da se je neko nesrečno zgodovinsko obdobje končalo. X je bil obljuba spremembe. Seveda, ob koncu leta 2020 je človeštvo dobilo cepivo proti virusu sars-cov-2 in začetek cepljenja je bil razlog za triumfalni X.

Leto 2022 je bilo slabše od leta 2020. Leta 2020 je zaradi pandemije umrlo nekaj manj kot dva milijona ljudi. Leta 2021, ko je človeštvo že imelo cepivo, je umrlo še 3,5 milijona ljudi ... Leta 2022 je Rusija skušala okupirati Ukrajino.