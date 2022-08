Digitalni boni le nekaterim starejšim nad 55 let

Diskriminatorno in v veliko primerih tudi neumno je že to, da je država 150 evrov digitalnih bonov namenila le tistim starejšim od 55 let, ki se bodo udeležili računalniškega izobraževanja, medtem ko mladim tega tečaja ni bilo treba obiskovati, čeprav, na primer na vasi stranke in še kje, tudi mladi nimajo ustreznega digitalnega znanja.

Tudi med starejšimi in ljudmi s slabim materialnim stanjem je dosti takih, ki imajo vsaj osnovno in potrebno računalniško znanje, ne pa tudi denarja, da bi si kupili nov ali rabljen računalnik. Zdaj pa je bilo sporočeno še, da bo srečnih udeležencev izobraževanja le 5000, saj denarja za več udeležencev ni, že pridobljeno znanje na drugih tečajih pa ne zadošča. Poleg vsega morajo biti prijavljeni celo brez osnovnega digitalnega znanja, čeprav bi se tudi taki, ki že imajo nekaj znanja na tem področju, morda želeli dodatno usposobiti.

Denarja za izobraževanje in za bone pa je le 1,5 milijona evrov, medtem ko so mladi za nakupe porabili doslej že za deset milijonov evrov bonov. Največja farsa pa je, da so mladi bone porabljali v številnih primerih za stvari, ki z računalništvom nimajo zveze, razen da jih lahko (na primer slušalke) priklopijo nanj.