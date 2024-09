Hudo »neurje« nad Ljubljano ostaja

V Ljubljani imamo hudo nadlego, o kateri sem na mestni časopis Ljubljana pisal že dvakrat. Zapisal sem, da se v našem mestu razrašča huda naravna nadlega, ki našemu odprtemu prostoru, vključno z vrtovi in zelenicami, grozi kot hudo neurje – to je bujna razrast japonskega dresnika. Razrašča se iz športnega centra Stožice, in sicer na vse strani. Najbolj vidna je razrast ob cesti proti Plečnikovim Žalam. To je nadloga, ki zmore biti hujša od povodnji ob Savinji, Savi in Dravi. Voda pride in odteče, invazivna rastlina japonski dresnik pa ostaja in se samo širi ter zapušča zaraščeno zemljo.

Iz uredništva Ljubljane so prijazno odgovorili in povedali, da bodo omenjeni problem posredovali odgovorni mestni službi. Ko sem se uredništvu zahvalil za razumevanje in hitro ukrepanje, sem se še enkrat vprašal – kateri službi? Saj Ljubljana takšne službe nima, odkar jo upravlja Zoran Janković. Nekdaj jo je imela, od konca prve vojne naprej, sedaj pa so številni problemi v zvezi z oskrbo odprtih javnih prostorov prepuščeni trenutnim amaterskim »prebliskom«. Prava evropska posebnost, ki se je ob zatiranju japonskega dresnika na novo predstavila.

»Odgovorne« mestne službe so se kaj hitro odzvale: bilo je zanimivo opazovati, kako so se močne skupine delavcev trudile, da bi z ročnim prekopavanjem terena iztrebile nadležno razraščanje agresivnega plevela. Lahko bi rekli, lepo in prav, a kaj ko se letos plevel še bolj zgoščeno razrašča. Metoda zatiranja ni bila strokovno premišljena.

»Neurje« je še vedno tu in treba je poudariti, da je zelo nevarno.