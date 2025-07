Kako je Trump Evropi izstavil račun za Ukrajino

Po prevzemu predsedniškega položaja se je Donald Trump takoj lotil preurejanja ameriške in svetovne politike. Ostal je zvest osnovam politike, ki so jo zadnjih osemdeset let vodili tudi vsi njegovi predhodniki: dolar kot svetovna valuta, obvladovanje energetskih virov in prvo mesto v oboroževanju.

Vse to je pokazal s svojimi ukrepi že v prvih mesecih prevzema funkcije. Pri tem se ni oziral ne na odzive domače ne svetovne javnosti. Že takoj je nakazal, da v politiki do Izraela ne bo sprememb, potem je obnovil obrambne prijateljske vezi s Savdijci in premeteno zaostril odnose z Iranom in jim odvzel del energetske moči.

Putina je hotel prepričati, da bi zaostril odnose s Kitajsko, kar bi pomenilo rusko kapitulacijo v marsičem. Ker Rusija tega ni sprejela, je Trump zaostril odnose na svoj tipični način.

Ukrajini je zagotovil novo oboroževanje, ki naj ga plača Nato z denarjem EU. Čudno bi bilo, če bi EU to odklonila. Sporazuma ni bilo treba niti zapisati, saj je posredi za takšne priložnosti Nato. EU tako ohranja zaveze, da bo Ukrajini pomagala, dokler bo treba.

Kakšni bodo še stroški pri naslednjih tranšah, je nejasno. Kremelj v vsej svoji zgodovini ni nikoli popustil kakršnemu koli diktatu. Glede na ponudbe glede Kitajske je pa vidno, da je Putin ostal zvest azijskemu velikanu.

Vse to pomeni, da bosta Ukrajina in Rusija še naprej pošiljali mlade ljudi v bojne meteže, finančno breme za Ukrajino je pa Trump enostavno preložil na Nato, ki je tako dobil pomembno finančno nalogo, državnemu proračunu ZDA pa omogočil krepko olajšanje. Američani so bili vedno trgovci, tudi dovolj premeteni.

***

Franci Gerbec, Kremenica.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.