Kako smo pripravljeni na izredne razmere?

Živimo v času, ko se kaj lahko zgodi, da mirno zaspimo in se zbudimo v vojni. To se je zgodilo Ukrajincem. Iluzorno je misliti, da se to ne more zgoditi nam, saj nismo nobena izjema. Zgodi se lahko kjerkoli na svetu. Taktika potencialnega agresorja je, da napade nepripravljenega z brutalnim naskokom in ga porazi med »spanjem«, ko mu ni dana možnost, da se brani, ko ne ve, kako, s čim in s kom in pod kakšnimi pogoji.

Vlada, ki ni permanentno pripravljena na izredne razmere, v tem razburkanem svetu igra rusko ruleto. Živimo v času, ko bomo odločali o takšni vladi, ki nam bo omogočala, da se kar najbolje pripravimo na izredne razmere in se upremo agresorju.

Potencialni agresor ne bo šibkejši od nas, ampak tudi stokrat močnejši in hitrejši, kar mora upoštevati naša prihodnja vlada, katera koli že bo.

V prihodnji morebitni vojni ne bo odločalo orožje, odločila bo lakota. Morebitni agresor nas zlahka porazi, premaga in okupira brez enega samega strela iz orožja. Taktika je znana in zanesljiva, že tisočkrat preizkušena. Agresor zlahka prepreči dobavo hrane s tem, da zapre vse dovozne poti hrane iz dežel izvoznic in jim prepove dostavo hrane, skratka nas oskrbno osami. Že v nekaj mesecih lahko preštevamo mrtve od lakote.

Torej je hrana najmočnejše in edino orožje za preživetje v izrednih razmerah.

Imamo porazno samopreskrbo s hrano, približujemo se 30-odstotni. Evropska unija nas je uradno razglasila za najslabšo pridelovalko hrane med članicami EU in nas kot prvo državo pribila na »pranger« sramote. Pred 30 leti smo bili prehransko samopreskrbni in celo izvozniki hrane. Na čelu pogrebcev kmetijstva je bila ena izmed političnih strank, ki se združno z odpadki političnih strank pripravlja na prevzem oblasti in zada zadnji udarec do kolapsa v kmetijstvu. Ta politična stranka je delovala pod okriljem vseh predsednikov države in vlade, vseh izvoljencev ljudstva, strank vseh barv in prepričanj. In najnujnejši ukrepi za preprečitev kolapsa v kmetijstvu? Z zemljevida političnih strank izbrisati stranko pogrebnico kmetijstva, njene liderje pa postaviti pred roko pravice. Minister za kmetijstvo naj nemudoma odstopi in s tem ustavi kolaps.

Prihodnja vlada naj sprejme zakon o obvezni obdelavi kmetijskih zemljišč, tako kot je to določeno v zakonu o kmetijskih zemljiščih v 14. členu (Uradni list, SRS, št. 26/73), ki je bil uveljavljen takrat, ko smo bili izvozniki hrane in samopreskrbni.

Predvolilni program z zavezo po volitvah kot za izhod iz krize in prehod v blagostanje je v izvajanju programa OZN, agencije FAO za preučevanje prehrane, kmetijstva, gozdarstva in živinoreje. Slovenija je sopodpisnica programa, torej tudi zaveznica za izvajanje tega programa. Za pridelavo, predelavo, domačo preskrbo, izvoz in blagovne rezerve so pooblaščene univerze, agronomske fakultete s svojimi katedrami za poljedelstvo, živinorejo, sadjarstvo …

V deželah, ki dosledno izvajajo program FAO, pridelajo na enega aktivno zaposlenega v kmetijstvu hrane za 37 ljudi. V Sloveniji, ki programa ne izvaja, pa le za 3,4 človeka, kar je najnižja pridelava v Evropi med članicami EU.