Kje se začne obramba domovine

V zadnjih tednih so osrednje teme v medijih namenjene varnosti, razmisleku o povečani porabi za oboroževanje, vlogi Nata in našem članstvu v tej zvezi ter koliko denarja naj namenimo za to, da se bomo lahko primerno odzvali na morebitne napade.

Kaj pomagajo vse te razprave, če sočasno v sosednjih državah ne moremo obraniti slovenskih institucij, ki jim grozi zaprtje!

V Trstu župan Roberto Dipiazza zapira oddelek slovenskega vrtca Oblak Niko, ki deluje v Dijaškem domu Srečko Kosovel v Trstu, ker »ni dovolj otrok«.

Nedaleč od groba pisatelja Borisa Pahorja v Ulici Fianona, v četrti Sveta Ana v Trstu, je slovenska osnovna šola Marice Gregorič Stepančič, ki je bila leta 2001 hudo poškodovana v namernem požaru. V prostorih šole je deloval tudi vrtec Jakoba Ukmarja. Kot generalna konzulka v Trstu sem si z Dipiazzo, ki je bil že takrat tržaški župan, ogledala pogorišče. Po 24 dvajsetih letih šola še vedno ni obnovljena in odgovornih za vandalizem nikoli niso odkrili, čeprav je šola pri Sv. Ani formalno zaščitena z londonskim memorandumom. Tudi takrat je župan na moja vprašanja o rokih obnove odgovarjal, da je premalo otrok. Ni ga prepričal niti podatek, da smo le nekaj let prej v Hrvatinih pri Kopru zgradili šolo z italijanskim učnim jezikom za šest otrok.

Seznam zapostavljanja slovenske izobraževalne in kulturne infrastrukture na Tržaškem pod vodstvom Roberta Dipiazze je dolg in kaže na nesprejemljiv vzorec zanemarjanja slovenskih izobraževalnih in kulturnih potreb. Dovolj je spomniti še na neodprtje slovenskega oddelka jasli pri Svetem Ivanu, prisotnost neslovenskega nadomestnega osebja v vrtcih, popolno odsotnost jezikovnih zahtev v nekaterih pogodbah ter zaprtje prostorov nekdanjega begunskega centra na Padričah septembra 2021 in prisilno izselitev brez predhodnega obvestila okoli 400 članov slovenskih društev in zborov, ki so tiste prostore uporabljali za svoje delovanje. Občina jim do danes ni zagotovila nadomestnih.

Roberto Dipiazza je istega leta 2021 dobil srebrni red za zasluge Republike Slovenije. Med drugim za »podporo slovenski manjšini v Italiji«​ …

Kaj bodo branile milijarde za obrambo, če se manjšajo ali izginjajo tiste institucije, ki so najpomembnejši obmejni branik slovenstva in nacionalne identitete? V zvezi z obrambo države bi se morali najprej bolj potruditi za njihovo ohranitev in zaščito!