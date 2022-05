Le o rdečem in nič o črnem kriminalu

Televizija Slovenija je 5. maja na prvem programu predvajala oddajo z naslovom Vzporedni mehanizmi globoke države.

Naši skrajnodesničarski politiki, ki so pravkar izgubili državnozborske volitve, so Slovence s to oddajo hoteli prepričati, kakšno napako smo volivci storili, da smo izvolili levosredinske stranke. Za ta namen so iz arhivov potegnili delovanje Titovih tajnih služb, Udbe, Ozne, UDV, imenovali so njihove voditelje, ki da so v tujini ustanavljali verige slamnatih podjetij, prek katerih so s pomočjo italijanske mafije v državo tihotapili cigarete in si ustanavljali tajne finančne sklade. Navedba o tihotapstvu drži, o tem imam dokaze, ker sem tak primer kot prekršek na italijanski meji kot kriminalist skupno s carino uradno obravnaval, zaradi česar sem imel velike težave. Naši desni politiki te mahinacije imenujejo »rdeči kriminal«, jaz pa te desne politike, ki amatersko brskajo po naši preteklosti, imenujem »črni kriminal« zaradi njihovega nič lepega namena.

Naj povem, zakaj:

1. Preteklost pustimo strokovnim zgodovinarjem, ki jo morajo osvetliti z vseh strani. Brskanje politikov po zgodovini je mazaštvo, ker iščejo in prirejajo primere samo za obračunavanje s političnimi nasprotniki. Tako je tudi zdaj, ko je desna politična opcija izgubila volitve. Levim političnim zmagovalcem ta »rdeči kriminal« obešajo, kot da so dediči tega početja. Seveda gre le za umazani strankarski boj, kjer je resnični oškodovanec samo slovenski narod. Če bi bilo glede kontinuitete tako enostavno, potem bi desni politiki toliko lažje obesili medvojno izdajo naroda, kjer so s sovražnikom fizično sodelovali v vojaških enotah – in to brez skritih slamnatih podjetij.

2. Ko bodo zgodovinarji raziskovali »črni kriminal« in ga primerjali z »rdečim«, bodo videli, da je »rdeči kriminal« imel finančne mahinacije in določene sovražnike, tudi namišljene, vendar naroda niso izdajali. Desna opcija pa je tudi po osamosvojitvi Slovenije takoj začela rušiti in krasti (propad podjetij in privatizacija), izčrpavati in razprodajati, tako da je zdaj večina našega imetja že v tujih rokah. Pa ne samo to. Večno podpihujejo sovraštvo med »našimi« in »vašimi«, kar pomeni teror manjšine nad večino, in to so pokazale tudi volitve. Tudi »rdeči kriminal« je danes vržen med ljudi samo zato, da bi zanetil nemir in sovraštvo.

Stara modrost pravi, kar seješ, to žanješ. Kje je danes tajkunski denar »črnega kriminala«?