Nataša Pirc Musar ne potrebuje rezidence

Predsednica je sama rekla, kar je zapisano v naslovu. Pravilno, res je ne potrebuje, in verjamemo ji. A v naslednjem stavku je dodala: »Potrebuje jo država.«

Hm, država, torej Slovenija, torej Slovenci. Jaz mislim, da je ne potrebujem. Imamo kompleks Brdo, ki je bil dober celo za angleško kraljico. In če je bil dober zanjo in za nekdanjega ameriškega predsednika Clintona in druge, mislim, da je to čisto dovolj. Dobro, to je moje mišljenje. In če smo demokracija, povprašajmo Slovence, kaj mislijo na to temo. Naredite anketo, in če to ne bo dovolj, naredite referendum in boste videli.

Če bo večina za, potem bom priznal, da nisem imel prav. Do takrat pa mislim, da smo država z veliko revnimi državljani, ki se komaj prebijajo skozi mesec, in da imamo veliko dela, da državljane spravimo nad prag revščine.