Politiki naj bodo s svojim delovanjem zgled

»Preprečevanja korupcije, krepitev integritete, odgovornosti in transparentnosti so temelji za pravično in napredno družbo, v kateri se spoštuje vladavina prava, za družbo, v kateri državljani zaupajo v vodilne in v delovanje demokratičnih institucij in v kateri institucije služijo državljanom in ne včasih izkrivljenim interesom politike,« je ob nagovoru ob 20. obletnici delovanja komisije za preprečevanje korupcije poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Integriteto morajo krepiti vsi akterji družbe, tudi politiki s svojim delovanjem z zgledom in pravočasnim prevzemanjem odgovornosti.

Predsednik KPK Robert Šumi s predsednico Natašo Pirc Musar. FOTO: Črt Piksi/Delo

Predsednik komisije Robert Šumi je opozoril, da je politika njeno uspešnejše delo vedno onemogočala. »Komisija je bila leta 2004 ustanovljena, ker je morala biti – zaradi vstopa v EU, priporočil Greca in Konvencije Združenih narodov proti korupciji. Ni bila ustanovljena zato, ker bi oblast to želela. Ugotavljamo, da se v dvajsetih letih našega obstoja ta odnos še ni bistveno spremenil. Politika je njeno uspešnejše delo vedno na neki način onemogočala. Bodisi z odnosom do naših ugotovitev in dela, do naših priporočil ali z neustreznim zakonodajnim okvirom,« ugotavlja.

FOTO: Črt Piksi/Delo

Za kršitve integritete je po Šumijevem mnenju nujna uvedba ustreznih sankcij. Šele ko bodo ljudje začeli odgovarjati za kršitve, se bo v javnosti lahko utrdilo prepričanje, da pravna država deluje. Žal pa se še vedno najdejo posamezniki, ki v ospredje postavljajo le osebni interes. In ko je v javnosti razkritih več takšnih zgodb, ki ostanejo nerazrešene in ne doživijo epiloga, v družbi prevlada občutek nemoči, občutek, da je vse narobe in da je nekaterim dovoljeno vse.

FOTO: Črt Piksi/Delo