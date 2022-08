»Nehajte, nehajte, dio di bog ...« Ali poznate to primorsko pesmico?

Vi, v opoziciji! Politična manjšina ste. Od kdaj pa ima manjšina pravico diktirati večini in celotnemu narodu? Če bi zares bili tako pametni, predvsem pa pošteni, kot zdaj prepričujete narod, ne bi izgubili volitev. Zapomnite si – volitve ste izgubili! Čas je, da se zamislite nad tem. Pri vas je nekaj narobe in ne pri slovenskem narodu. Ljudi hočete prepričati, da je vaša črna barva povsem bela. No, ja, za vas! Vendar hočete narodu prodajati meglo.

Podcenjujete svoj narod. Pasji lajež, grožnje in ulično obračunavanje so preteklost italijanskega fašizma in nemškega nacizma. Vaš »ricinus« ni za sodobno prehrano, čeprav je zavit v leporečje. »Volk je, volk!« vas že otroci spregledajo. Ne uničujete samo svojih političnih tekmecev, uničujete celoten slovenski narod, ko politično onemogočate normalno delovanje aktualni vladi.

Za svoje ozke sebične interese ste pripravljeni celo uničiti svoj narod, kot se je to dogajalo med vojno. Vsaka vaša zlonamerna beseda ima svoj pomen in namen. Že Sveto pismo pravi, da drevo, ki ne rodi dobrega sadu, se poseka in vrže v ogenj! Vaši ideologiji obračunavanja je narod obrnil hrbet.