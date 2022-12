Nerazumljiva zamenjava

Pred približno pol leta smo se veselili padca Janševe vlade, ki je avtokratsko pometal vse, kar ni bilo po njegovem okusu, in vse, ki so bili na drugi politični strani, vse, ki so le malo dišali po levi politični opciji.

Pred nekaj dnevi pa nas je presenetila poteza predsednika vlade Goloba, ki je odrekel podporo notranji ministrici Tatjani Bobnar. Počasi v javnost curljajo informacije o tem, kaj je vzrok za tako nerazumljivo potezo. Zamera Goloba, ker Bobnarjeva ni takoj hotela zamenjati nekaterih kadrov v policiji, ker se skratka ni hotela ukloniti zahtevi predsednika vlade. Takšna avtokratska poteza vzbuja skrb, da zaradi najožjih sodelavk in sodelavcev, ki se drenjajo v njegovi bližini, in njihovih sugestij oziroma pritrjevanj nima več prave presoje, kaj je demokratično vodenje države.

Bobnarjeva je že zaradi preteklega dela v policiji spoštovanja vredna oseba, ki se ne ukloni nikomur, če posega v resor, ki ga vodi. Takšno osebo odstraniti zaradi pokončne drže, pa je skrb vzbujajoče in kaže na politično nezrelost. Upam, da se motim.