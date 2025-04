Nesmiselna omejitev hitrosti v mestih

V številnih evropskih mestih uvajajo omejitve hitrosti na 30 kilometrov na uro za boljše varovanje okolja in življenja meščanov. Poglejmo strokovno analizo, ali je res tako.

Za vozila z notranjim zgorevanjem (bencin ali dizel) je optimalna hitrost za porabo goriva od 50 do 80 kilometrov na uro. Po podatkih Evropske agencije za okolje (EEA) povprečni osebni avtomobil porabi pri hitrosti 30 kilometrov na uro od 7 do 8,5 litra goriva na sto kilometrov, pri hitrosti od 50 do 60 kilometrov na uro pa od pet do šest litrov goriva na sto kilometrov. Razlika je do 35 odstotkov več goriva na sto kilometrov in proporcionalno več izpustov, tudi CO2.

Električni avtomobili pri hitrosti 30 kilometrov na uro porabijo manj energije kot pri 60 kilometrih na uro. Recimo tesla model 3 porabi pri hitrosti 30 kilometrih na uro od 110 do 120 Wh/km in pri hitrosti 60 kilometrov na uro približno 130 do 140 Wh/km, kar pomeni od 10 do 15 odstotkov razlike. A poleti pri uporabi klime z 0,5 do 2 kW moči, to je 150 Wh/km, se skupna poraba poveča za 10 do 15 odstotkov za kilometer pri 30 kilometrih na uro.

Z omejitvijo hitrosti na 30 kilometrov na uro se prepustnost cest zmanjša, kar pomeni, da se ob enakem prometnem toku avtomobili dlje časa zadržujejo v mestu, kar prispeva k višjim emisijam, večjemu hrupu in toplotnemu stresu v mestih. Ob enakem številu avtomobilov so ulice zato več kot dvakrat bolj zasedene.

Ukrep zmanjšanja hitrosti na 30 kilometrov na uro pomeni približno dvakrat daljšo vožnjo kot zdaj, torej veliko izgubo prostega ali službenega časa in torej manjšo produktivnost v službi in doma.

Za primerjavo poglejmo, kako koristijo okolju in ljudem hitri vlaki. Z avtomobilom potrošimo za 100 kilometrov vožnje 60 kWh energije, s počasnim vlakom 12 kWh, s hitrim vlakom 20 kWh in z avionom 200 kWh. Za daljše razdalje se potrošnja proporcionalno poveča, razmerja ostanejo podobna. Če prištejemo še čas vkrcanj in izkrcanj, je hitri vlak najugodnejši za razdalje do 700 kilometrov, za daljše letalo. Za krajše razdalje pa je najprimernejši avtomobil ali (pri)mestni promet z omejitvami na 50 kilometrov na uro.

Omejitev hitrosti vožnje v mestih na 30 kilometrov na uro torej obremenjuje ljudi in škoduje okolju, mestom in meščanom. Še en predlog, ki v imenu izboljšanja okolja dejansko škoduje okolju in ljudem, kar z nekaj strokovne telovadbe lahko jasno pokažemo.