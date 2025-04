Po Sloveniji danes aktivnih 575 radarjev: kje bodo preverjali hitrost?

Danes po vsej Sloveniji poteka t. i. maraton nadzora hitrosti, obsežna preventivna akcija, v kateri policisti preverjajo spoštovanje predpisanih omejitev hitrosti na kar 575 merilnih mestih po državi.

Namen akcije, ki poteka pod okriljem policije in v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ni le kaznovanje prekrškarjev, temveč predvsem opozarjanje na pomen varne vožnje in preprečevanje prometnih nesreč, ki so pogosto posledica neprilagojene ali prevelike hitrosti.

Vse lokacije meritev, ušel jim ne bo noben kraj, so bile vnaprej objavljene na spletni strani policije, saj si ta želi, da bi vozniki hitrost prilagodili predvsem zaradi varnosti – ne strahu pred kaznijo. Po podatkih policije neprilagojena hitrost ostaja eden najpogostejših vzrokov za najtežje prometne nesreče.

Akcija je del vseevropske pobude Speed Marathon oziroma maraton hitrosti, ki poteka v več državah članicah Evropske unije hkrati, koordinira pa jo mreža prometnih policij Roadpol.

Danes po vsej Sloveniji poteka t. i. maraton nadzora hitrosti. FOTO: Ljubo Vukelič

V Sloveniji v maratonu nadzora sodeluje okrog 200 policistov in 94 patrulj s skoraj vseh prometnih policijskih postaj in enot. V sodelovanju z mestnimi redarstvi bo poostren nadzor potekal vse do nedelje, vsak dan med 6. in 18. uro.

Kot poudarja Robert Vehovec iz Generalne policijske uprave, se sicer povprečne hitrosti znižujejo, a skoraj polovica voznikov še vedno vozi rahlo nad omejitvami, kar lahko ključno vpliva na izid nesreče. Še posebej skrb vzbujajoče so ekstremne prekoračitve hitrosti, tudi s strani voznikov začetnikov, ki pogosto po pridobitvi dovoljenja vozijo precej hitreje kot dovoljeno.

Kljub manjšemu številu smrtnih žrtev ostaja neprilagojena hitrost glavni vzrok prometnih nesreč – lani je zaradi tega umrlo 30 ljudi, leto prej 33. Policija bo še naprej usmerjena v krepitev varnosti in dosledno izvajanje ukrepov za zmanjšanje tveganj na cestah.