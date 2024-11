Prometna varnost je evolucija, ni revolucija

V nadaljevanju preberite:

O kaznih za prometne prekrške, ki gotovo vplivajo na prometno varnost, Robert Štaba pravi, da so se v nekem trenutku zvišale do nerazumnosti glede na prihodke ljudi oziroma BDP države, potem so jih sčasoma korigirali. A kot poudarja, ni ključna višina kazni, ampak verjetnost, da te bodo pri prekršku zalotili. »Blizu mi je avstrijski model. Zakaj imajo tam nižje kazni za prehitro vožnjo? Ne zato, ker bi bili vozniki po osveščenosti nad nami. Toda ker imajo na vsakem vogalu stacionarni radar, je verjetnost, da boš kaznovan, zelo velika, in je učinkovita tudi nizka kazen. To dokazujejo študije. Pri nas pa gremo iz ene anomalije v drugo. Najprej so zvišali kazni, zdaj pa pijanega voznika, ki napiha blizu doma, ne odpeljejo v pridržanje na streznitev. Kje je tu logika? Ali v bližini doma ne moreš pijan povzročiti nesreče?« je kritičen.

Kritičen je tudi do nekorektnih staršev, ki se jezijo na državo, kaj bi morala narediti, sami pa so slab zgled otrokom in drugim. »Če učiteljica otroku dopoldne predstavi prave vzore, a tega ne dobi doma, je ves trud sistema zaman. Dopoldne se v šoli učijo o pomenu uporabe čelade, potem pa mu starši kupijo e-skiro. Ob tem velja še mišljenje, da je čelada za luzerje. To je res žalostno, a prepogosto. To se bo dogajalo toliko časa, dokler vsak pri sebi ne bo tako izobražen, da mu bo jasno, zakaj čelada, zakaj varnostni pas, zakaj otroški sedež, zakaj je omejitev hitrosti, zakaj ne smeš vinjen za volan.«

Kadar umre ali je hudo poškodovana znana oseba, je občutljivost družbe večja, problem pa je, ker te senzibilnosti ni za nekoga neznanega, čeprav so enako prizadeti in strti njegovi svojci, prijatelji, sodelavci. »Želimo si, da je tudi neznana oseba v javnosti slišana in obravnavana kot žrtev. In predvsem, da se pristojni poglobijo v vzrok za prometno nesrečo, kajti le tako lahko reagiramo in naredimo sistem varnejši.«

Spremenjena miselnost in navade, ki se morajo začeti privzgajati že v vrtcu, so gotovo prispevale k varnejšim cestam, še vedno pa capljamo za nekaterimi zahodnimi državami, v katerih je odnos do prometa drugačen. Robert Štaba zato upada mrtvih in hudo ranjenih, po katerih se načeloma meri varnost, ne pripisuje le spremenjenim navadam, ampak je tak podatek lahko zavajajoč.