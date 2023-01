Nismo več pravna država, si upam trditi zaradi dogodka, ki se je zgodil dne 14. decembra lani na trasi načrtovanja Jankovićeve kanalizacije čez ljubljanski vodonosnik oziroma čez podzemno jezero pitne vode.

Lastniki zemljišč so mirno stali na svoji posesti in jo ščitili pred nasilno gradnjo tako imenovanega kanala C0 preko svojih zemljišč. Poudarjam, mirno so stali na svojih zemljiščih! Pet (5) krepkih policistov se je spravilo na lastnika v zrelih letih, ki je stal na svojem zemljišču, ga odvlekli proč, ga fizično »obdelali« in poškodovanega odvedli na policijsko postajo. Torej, policisti so stopili na zasebno zemljišče brez dovoljenja lastnika in tako kršili več členov zakona o javnem redu in miru (Ur. list RS št. 70/06 in 139/20).

Zakon o policiji nalaga: »Policisti so pri opravljanju nalog dolžni ravnati v skladu z ustavo in zakoni ter spoštovati in varovati človekove pravice in temeljne svoboščine.« V pravni državi policist niti pomisliti ne sme, da bi kršil veljavno zakonodajo, tožilstvo pa bi v takih in podobnih primerih moralo ukrepati, saj se s takimi dejanji načenjajo temelji pravne države.

Protizakonitost delovanja policije in neaktivnost državnega tožilstva, ignoranca medijev in ravnodušnost prebivalstva (češ, to se mene ne tiče) jasno odražajo stanje te države in skrajni čas je, da Slovenijo razglasimo za to, kar dejansko je – pravno mrtva država. Ker policija protizakonito ukrepa v interesu manjšega števila oseb oziroma posluša protizakonite ukaze oblastnikov – v tem primeru ljubljanskega župana –, res nismo pravna država. Policija se mora zavedati, da jo plačujemo državljani, in bi morala svoje državljane braniti v skladu z zakonodajo.

Res pa je, da je policija učinkovita pri prometnih prekrških, ko nam hitro zaračunajo kazen in s tem pomagajo pri zbiranju denarja za državno blagajno.

Že veliko je bilo napisanega in povedanega o škodljivosti gradnje kanalizacije preko površine, pod katero leži veliko jezero pitne vode – izredno pomembno za prebivalce Ljubljane. Strokovnjaki opozarjajo, da je gradnja te kanalizacije neprimerna in skrajno škodljiva, slej ko prej lahko te kanalizacijske cevi začnejo prepuščati in gnojnica iz cevi bo začela odtekati v to jezero pitne vode. In kar naenkrat ta voda ne bo več pitna! Toliko o »najlepšem mestu na svetu«! Kdaj boste Ljubljančani dojeli, da je županovo leporečenje le pesek v oči, da ne boste pozorni (in boste uspavani) na dolgoročno škodljive projekte za Ljubljano, med katerimi je vsekakor na prvem mestu kanalizacija čez vodonosnik, takoj za njim pa tudi gradnja garaže pod osrednjo ljubljansko tržnico, da ne naštevam še nekaterih drugih.

Torej, lastniki zemljišč na območju, kjer je začrtana trasa tega tako imenovanega Kanala C0, branijo pitno vodo za območje celotne Ljubljane, ne branijo le svojih zemljišč. Tu gre za našo prihodnost in prihodnost naših potomcev. V teh prizadevanjih jih moramo podpreti!

Policija je v opisanem primeru kršila z ustavo predpisane pravice državljanov kakor tudi zakona o varstvu javnega reda in miru ter o policiji. Upam, da bo država izpolnila svoje z ustavo določene obveznosti – to je zagotoviti pravico do pitne vode in zavarovati kmetijska zemljišča. Le ta bodo izredno pomembna, ko bomo morali biti samooskrbni v pričakovani krizi v prihodnjih letih.