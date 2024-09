Norčevanje iz potnikov na AP Ljubljana

Spletna stran Avtobusne postaje Ljubljana nam pove, da je ob 10.00 uri pričakovati, da bo odpeljal avtobus v Zagorje ob Savi. Informacijske table pravijo, da se bo to zgodilo na 16. ali 17. peronu.

V ponedeljek, 2. septembra, sem bila pred 10. uro na ustreznem mestu, vendar naj bi s 16. perona avtobus odpeljal samo do Moravč; s 17. perona je peljal do Senožet, in ne do Zagorja. Dan pozneje sem ponovno poskušala verjeti voznemu redu in pred 10. uro sem spet čakala na ustreznem peronu. Prek razglasa je ženski glas našteval avtobuse, ki odpeljejo ob desetih. S perona 17 naj bi odpeljal avtobus v Zagorje. In kaj? Na peronu je stal zaklenjen, prazen avtobus podjetja Nomago. Stal je tam tak še ob 10.07, ko sem jezna odhajala s postaje domov.

Seveda, pred vsem tem sem se pogovarjala z gospodom v prometni pisarni. Zaključek tega pogovora: »Ne vem, kaj se dogaja, Nomago dela zgago.«

Poskušala bom priti v Zagorje, ampak z vlakom: problem je ta, da bom potem peš (ne glede na vreme) hodila šest kilometrov od postaje do centra. Ne bo lahkoten sprehod.