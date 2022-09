O desnem in levem polu

V novi oddaji Arena na Televiziji Slovenija je bilo 5. septembra izpostavljeno razmerje med desnim in levim polom v politiki. Prevladovali so člani desnega pola, torej sedanja opozicija, zato so največ časa posvetili temi, zakaj so (bila) njihova vprašanja in ukrepi v javnosti bolj zapostavljena in kritizirana kot ukrepi sedanje vlade – demonstracije v času njihove vladavine, novinarstvo, kadri in podobno. Treba je takoj povedati, da so navajali samo posledice, niso pa spraševali po vzrokih.

Tudi se niso spraševali o obče dobrem in slabem, o poštenem in nepoštenem, prijaznem in neprijaznem, tudi ne o spoštovanju in nespoštovanju! Koga ljudje bolj sovražijo, hudiča ali angela? Tu je pravi odgovor, kateri pol, desni ali levi, bo večina volila na volitvah. Seveda, noben človek in nobena stranka ni brez napak, vendar obstajajo male in velike napake. In planirano zlo! Desni pol je že med drugo vojno sodeloval pri izdaji naroda. Pri prvi slovenski vladi, desni vladi, je šlo za uničenje in razprodajo temeljev gospodarske moči države. Pri zadnji Janševi vladi pa za sovražna in poniževalna dejanja zoper ljudi in njihovo čast. Bila je vladavina avtokracije, diktata, zatiranje svobode ljudi javno na ulicah, po geslu, kdor ni z nami, je proti nam.

Vsaka vlada je izvoljena zato, da služi narodu, in ne obratno. Kaj danes počne desna opozicija? Aktualni vladi onemogoča, da bi ta lahko čim več koristnega storila za ljudi. Onemogoča neodvisno novinarsko poročanje, financiranje zdravstvenih ustanov ... to počne z zlorabo referenduma in z vsakdanjimi »poleni«, tudi z verbalnimi zavajanji in podtikanji. In z delitvijo na naše in vaše! Vse to je zlo za ves narod.