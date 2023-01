Odprto pismo mariborskemu županstvu

Kot prebivalec Maribora prosim za odgovore na tri vprašanja:

1. Kdaj se bomo lahko po naši Cesti zmage vozili brez nevarnosti za svoje življenje, saj je to ena sama jama. Mestno občino Maribor (MOM) že lepa leta prosimo, da bi umaknili samo en količek, ki ovira dostop za reševalna vozila, ko pridejo po bolnike, saj morajo zaustaviti ves promet. Kot stanovalec bloka, ki ima 125 stanovanj in pet poslovnih prostorov, se sprašujem, kaj to pomeni za MOM in seveda za župana.

2. Ali so v MOM pripravljeni – in kdaj – popraviti napako starega občinskega vodstva, da je vse narejeno le »na pol«?

3. Ali moramo zdaj uporabniki energije oziroma Toma poravnati zmoto nadzornikov, ki niso opravili svojega dela? Mene ne boste prepričali, da strokovnjak za energetiko ni pravočasno ukrepal za nabavo plina za ogrevanje. Vse te napake nadzornikov in županstva plačujemo uporabniki energije. Župana sprašujem, zakaj nadzorniki ne odgovarjajo za prepozno nabavo plina za ogrevanje. Bilo bi pošteno, da bi prevzeli in nosili svoj veliki delež odgovornosti, saj so bili za to lepo plačani iz našega denarja, ki ga plačujemo vsak mesec sproti. Odsloviti direktorja družbe je lahko, toda zakaj niso poklicani na odgovornost člani nadzornega sveta, ve samo župan sam.

Župana prosim za pojasnila v povezavi s to problematiko.