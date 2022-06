Oklepniki ali pamet?

Iz zgodovine vemo, da je fevdalizem zamenjalo razsvetljenstvo. V sredo, 1. junija, se je nekaj podobnega zgodilo v Sloveniji. Zgodila se je miselna revolucija. Dobili smo novo, prijaznejšo vlado. Nočno moro je zamenjalo svetlo jutro. Veselimo se, kajti tudi ljudski rek pravi, da se po jutru dan pozna. Oklepnike bo zamenjala pamet.

Sveto pismo pravi, da je David premagal Goljata. Fantič proti oklepniku. Rekli so, da je to nemogoče. A zgodilo se je. Slovenci imamo svojega literarnega junaka Krpana, ki je premagal deželno pošast Brdavsa. To so zgodbe za upanje. A ne samo zgodbe. V zadnji veliki vojni je partizanska vojska premagala nemške oklepnike in domače izdajalce. S pametjo! To so dejstva. Danes se v Ukrajini ponavlja nekaj podobnega. Na tisoče ruskih oklepnikov stoji razbitih na ukrajinskih cestah. Torej, ste še vedno za oklepnike?

Slovenija je podobna majhnemu negovanemu vrtu. Na njem ni prostora za lomastenje oklepnikov. Pamet ne bo šla skozi zid. Staro orožje bo premagala sodobna pamet, kot je staro politiko na volitvah premagala zdrava pamet. Slovenci se moramo boriti s pametjo in z narodno enotnostjo. Kupovati moramo letala za boj proti toči in požarom v naravi. Helikopterje za reševanje ljudi in gašenje požarov v gorah. Nad sovražnike naj gredo pametni brezpilotniki. Rabimo najučinkovitejše obrambno orožje – to so srčni ljudje z veliko narodne zavesti in enotnosti. Ter močno gospodarstvo in vrhunska znanost.

Kaj pravite? V to smer razmišljajmo. Naš največji sovražnik so podnebne razmere. Temu se je treba posvečati ...