Za aktualne volitve bo porabljenih osem ton papirja, od katerih bo okoli pet ton končalo na odpadu. V časih, ko lahko vsak občan elektronsko odda številne prošnje in zahtevke državnim organom, v časih, ko lahko tako rekoč kdorkoli komurkoli elektronsko nakaže poljubne vsote denarja in ko prav vsi finančni posli z državo (razpisi, obračuni, plačila) potekajo na daleč, elektronsko, v teh časih torej moramo uporabiti neko prevozno sredstvo in se odpraviti na volišča, kjer obkrožamo imena in možnosti na več listih papirja, čeprav bi bila lahko prav vsa vprašanja na enem samem listu papirja.

Če bi kdo res želel povečati število sodelujočih na volitvah, bi že davno uvedel možnost elektronskega oddajanja glasu. Verifikacija danes ni nič novega ali posebnega, navsezadnje so tudi nove osebne izkaznice opremljene z elektronskim certifikatom.

Kako je mogoče, da država verjame vsem elektronskim komunikacijam in verifikacijam identitete na vseh področjih, razen na volitvah? Takšne izključno papirne volitve so sramotne za katero koli državo v tem stoletju.