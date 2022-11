Pismo podpore direktorju ZD Velenje

Čutimo moralno obvezo, da pojasnimo svoje stališče zaradi neutemeljenih argumentov in politične gonje, ki se izvaja nad direktorjem ZD Velenje mag. Jankom Šteharnikom. Pojasnjujemo, da zdravniki iz ZD Velenje ne odhajamo zaradi slabih odnosov v kolektivu ali zaradi slabega vodenja. Razlogi za odhode so različni, med drugim preobremenjenost na delovnem mestu in posledično osebne stiske, ki se v zvezi s tem pojavljajo.

Dejstvo je, da družinski zdravniki že leta delamo prek svojih zmogljivosti in da se preobremenitve na državnem nivoju še vedno slabšajo, s tem pa se kaplja preliva čez rob. Tako se vsak izmed nas po svojih najboljših močeh bori preživeti v tem neprijaznem zdravstvenem sistemu, ki nas je že zdavnaj pustil na cedilu. Tako nas zdravnike kot paciente.

Ta zgodba z odhodi, ki se zdaj odvija v ZD Velenje, ni omejena samo na lokalno območje, ampak je prisotna po vsej Sloveniji in je odraz stisk družinskih zdravnikov. Posameznikov, ki smo namenili velik del svojega življenja študiju, ki smo po naravi trmasti, trdoživi in empatični in ki nam je mar za soljudi. Zdravniki odhajamo, iščemo nove možnosti zaposlitve znotraj ali zunaj svoje specialnosti, občasno tudi zunaj zdravstva. Ker dela v takih razmerah na daljši rok ne zmoremo več. Družinski zdravniki že leta in leta pretiho in prevestno, velikokrat na račun svojega zdravja in družin, opravljamo svoje delo.

Z razumevanjem tega ozadja se zdaj lahko vrnemo na situacijo v lokalnem okolju, v Velenju. Mag. Janko Šteharnik nas je v vseh letih vodenja ZD Velenje podpiral v okvirih zmožnosti zdravstvenega sistema, se maksimalno trudil izboljševati delovne pogoje, pridobil je ogromno odličnih zdravnikov, nam dajal motivacijo, vizijo in nas medsebojno povezoval. Kljub vsemu temu pa razmere v zdravstvu ostajajo enako slabe. In zato se dogajajo vse fluktuacije zdravnikov, vsak išče svojo pot. Pot, ki jo zmore, ki je zanj v danem trenutku vzdržna.

Poudarjamo, da direktor mag. Janko Šteharnik še vedno uživa našo maksimalno podporo. Pristojne pozivamo, naj se reševanja nastale problematike na primarnem nivoju lotijo sistemsko z vso vnemo in vestnostjo ter za nastalo situacijo ne iščejo grešnega kozla, ki to ni.

Janja Fišter, dr. med.; Vesna Lah, dr. med.; Daša Zore Slatinšek, dr. med.; Tomaž Slavič, dr. med.; Simona Špital, dr. med.; Urška Herlah, dr. med.; Marta Brunšek Strašek, dr. med.; Andrejka Rejc, dr. med.; Urška Trebičnik, dr. med.; Danijela Mitrović, dr. med.; Ivana Kuzmanović, dr. med.; Urška Sušak, dr. med.; Maja Jurko, dr. med; Nejc Jemec, dr. med.; Aleksandar Lazić, dr. med.; Maša Javornik, dr. med.; Aleksandra Vujnović, dr. med.; Pavel Grošelj, dr. med.; Sretanka Boljanović, dr. med.; Matic Kranjc, dr. med.; Aleksandra Bogdanovič, dr. med.; Barbara Rebernik, dr. med.; Katarina Rednak Paradiž, dr. med.; Andreja Obermayer Temlin, dr. med.; Irena Gusič, dr. med.; Lea Vodušek Reberšak, dr. med.; Tjaša Trupej, dr. med.; Mirela Begić, dr. med.; Jožica Lovrec Veternik, dr. med.

Pridružuje se tudi enota za laboratorijsko medicino.