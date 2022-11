Politična sprava

Dovolj je. Že trideset let poslušamo besedo sprava. Simbolna slovesnost in sprava sta bili 8. julija 1990 v Kočevskem rogu. Bil je neposreden TV prenos, bila je množica navzočih, bil je takratni nadškof in metropolit Alojzij Šuštar, ki je slovesnost vodil, in takratni predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan, ki je imel nagovor.

To je to. Zgodovinska sprava je bila. Torej, kdor si je resnično želel sprave, jo je v sebi dosegel že davno.

Zdaj, trideset let pozneje, ne potrebujemo več nobenih maš, govorov in floskul. Dovolj je zastrupljanja Slovencev z besedo sprava.

Dejstvo je, da je NOB bil, in da Slovenci brez odpora proti okupatorju ne bi preživeli. Dejstvo je, da so povojni poboji bili. Dejstvo je, da je bilo sodelovanje domobrancev na strani okupatorja.

Politiki, pustite zgodovino zgodovinarjem. Nalijte si čistega vina in končno priznajte, da o zgodovini nimate pojma. Priznajte, da jo zlorabljate za volilne glasove. Priznajte, da venomer znova hočete še bolj skregati Slovence med seboj.

Veste, zaradi vas in vam podobnim ne bo nikoli politične sprave. Zakaj? Ker je preprosto nočete. Zato je uradna zgodovina za vas nujni material za pranje možganov svojim volivcem.

Biti in preživeti na politični sceni je vaš edini egoistični cilj.