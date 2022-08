Poškodovani rudarji doma, preiskava poteka (2)

Delo je 27. julija na 4. strani poročalo o nedavni nesreči v velenjskem premogovniku, ki sproža številna odprta vprašanja.

Stebrni oziroma gorski udari so stalnica pri širokočelnem načinu odkopavanja s povišano odkopno višino, saj se odpirajo dnevno prostori volumna kinodvorane, zato so pritiski na smerne proge velikanski. Zmanjšanje hitrosti napredovanja širokih čel ali celo uporaba starih metod odkopavanja bi morda povečala varnost del, toda znatno zvišala ceno premoga. Je pa to tudi dokaz, da je dnevne napredke treba prilagajati hribinskim pogojem v jami.

Poleg stebrnih udarov predstavljajo veliko nevarnost tudi plini, kot so ogljikov dioksid, metan in drugi, pa tudi vdori vode niso nemogoči. Zaradi želja politike, da se rudnik zapre okoli leta 2033, kar je zaradi tehnoloških pogojev nemogoče izvesti, ter zaradi vojne v Ukrajini se že pojavlja pomanjkanje energentov, kar bo pametne privedlo do tega, da se rudniku podaljša čas delovanja ter se izkoristijo dostopne zaloge premoga. Ker rudnik ni tovarna konzerv, kjer se v petek odločijo, da ga v ponedeljek zaprejo, je treba takoj zdaj planirati čas obratovanja rudnika. Temu primerno je treba organizirati tehnološke procese, morebiti usposobiti delno zgrajeni jašek za proizvodnjo, skrajšati transportne poti in torej racionalizirati stroške. Tudi kadrovska politika je za varnost dela izredno pomembna. Iz podjetja, ki je pred zapiranjem, vsi bežijo, s premalo usposobljenimi kadri pa je delo v rudarstvu izredno nevarno, saj tu štejejo predvsem izkušnje.

Pred 35 leti sem bil na kongresu o varnosti pri delu v Pittsbourghu v Pensilvaniji s predavanjem o stebrnih udarih v velenjskem premogovniku. Seznanil sem se z glavnim rudarskim inšpektorjem gospodom McAteerjem, ki je ves zgrožen povedal, da mu je nova Clintonova administracija skrčila inšpektorski kader na minimum ter ga porazporedila kar po rudnikih. Deset let zatem gledam na ameriški TV oddajo o eksploziji metana pri poglabljanju jaška v nekem premogovniku, kjer je bilo veliko mrtvih, reševalnih čet ni bilo, posredovali so gasilci, totalna zmeda ... Na TV je nesrečo komentiral takrat že upokojeni g. McAteer in povedal, da je vzrok vse te zmede vtikanje politike v rudarsko stroko.

Zato pustimo odločitev, kako naprej, izključno rudarski stroki ter ji dajmo vso potrebno finančno in drugo podporo za varno nadaljevanje del v premogovniku Velenje. Tudi če bi rudnik začeli zapirati zdaj, bi to trajalo vsaj 20 ali več let. S podobno kadrovsko zasedbo, kot je zdaj, brez proizvodnje premoga, bi bil to velik finančni zalogaj, zato je zadevo pred odločitvijo treba dobro premisliti ter ustrezno projektirati.