Poziv vladi, naj odkupi brniško letališče

Država naj odkupi brniško letališče! V zvezi s povečanjem izdatkov za vojsko lahko beremo in slišimo izjave, po katerih naj bi ti povečani izdatki ne bili usmerjeni zgolj v orožje, temveč tudi v nacionalno varnost v širšem pomenu ter v objekte, ki lahko služijo tudi civilistom. Na primer v vojaške bolnice.

Tozadevno res čudi, da še nihče iz sedanje vlade ni ugotovil, da je med takšnimi nacionalnimi prioritetami prav gotovo to, da država odkupi najpomembnejše slovensko letališče, se pravi brniško letališče, ki smo ga pred leti prodali tujcem. Pa pustimo ob strani, da je danes letalska povezanost Slovenije – začasne članice VS OZN, Evropske unije, Nata in OECD, ki sicer leži v srcu Evrope – z Evropo in svetom nasploh prav ubožna in dejansko provincialna.

Letališča so namreč tudi iz varnostnega vidika nadvse pomembni objekti, za katere je nujno, da so v lasti in pod nadzorom države, kjer se nahajajo. To še toliko bolj velja, ko gre za najpomembnejše letališče v državi in za letališče njene prestolnice. Prodaja brniškega letališča tujcem je bila ena najbolj napačnih in neodgovornih vladnih potez v zgodovini slovenske države. Resne države svojih najpomembnejših letališč ne prodajajo, še toliko bolj jih ne prodajajo tujcem!

Vladi, ki je prodala brniško letališče, so sledile druge vlade, in nobena od njih ni popravila te zgrešene odločitve. Skratka, naj bodo te skromne vrstice, objavljene v uglednem dnevniku Delo, ki doma in v tujini velja za nekakšen slovenski nacionalni časopis, poziv sedanji vladi, naj tozadevno čim prej ukrepa.