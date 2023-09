Poziv županu občine Brezovica: Kaj se dogaja na Rakitni?

V imenu podpisnikov poziva, ki smo ga županu občine Brezovica Metodu Ropretu oddali 28. avgusta 2023, javno sprašujem – ker nam na naše pisno poslane pozive župan oziroma strokovne službe ne odgovarjajo –, kaj se dogaja na Rakitni glede sporno zasute ceste od parcele 1265/37 do parcele 1279/3, kjer je onemogočen dostop do petih hiš, ki imajo to pot zapisano kot dostop v njihovih gradbenih dovoljenjih.

Podpisniki poziva smo uporabniki ceste od kmetije Rot na Volarijo, ki smo leta 1994 sami organizirali in financirali asfaltiranje tega cestišča. Nasprotujemo nameri občine, da se omenjeno cestišče širi in uporablja kot dovoz do spornih petih hiš, problem tega dovoza naj se rešuje tam, kjer je nastal.

Podpisniki poziva se strinjamo in poudarjamo, da ne želimo, da bi se naše cestišče spremenilo v obremenjeno prometnico, saj smo mnogi gradili in prišli na Rakitno z namenom, da uživamo v miru in neokrnjeni naravi, kar smo do zdaj tudi imeli, saj nam je dosedanje cestišče (od kmetije Rot do Volarije) zadostovalo. Poudarjamo, da ne želimo nobene širitve ceste, vsi uporabniki smo z obstoječim stanjem zadovoljni. Občino pozivamo, naj nam s svojimi namerami in ravnanji ne slabša našega bivanja na Rakitni: reševanje njihovega problema, zasute ceste od parcele 1265/37 do parcele 1279/3, nikakor ne more biti v našo škodo.

Predvsem želimo, da nas občina upošteva, nam na naša vprašanja odgovarja in nas seznanja z namerami. Saj naj bi bila občina za nas, občane, in do nas, občanov, prijazna, kajne?

Mojca Demšar

in podpisniki poziva županu Metodu Ropretu

Župan občine Brezovica Metod Ropret oziroma občinske strokovne službene ne odgovarjajo na pisno poslane pozive Mojce Demšar in drugih podpisnikov. FOTO: Roman Šipić

P. S.

Zgornje pismo potrebuje še kratko pojasnilo. Mogoče boste rekli, da tak problem ne spada v vseslovenski časopis, kot je Delo. Po eni strani je res, tudi mi smo stvari hoteli rešiti na lokalnem nivoju, v dialogu, pa nam tega ne dovolijo. Kar smo podpisniki napisali v zgornjem pismu, nas res teži, še bolj sporno pa je, kako se občina z županom vred obnaša do nas občanov. Skrivajo nam informacije, na naše pozive se ne oglašajo.

Na naša pisanja, ki smo jih oddajali v vložišče občine Brezovica, se ne odzivajo. Zato smo zgornji poziv hoteli objaviti v lokalnem časopisu Barjanski list, ki izide v ponedeljek, 25. septembra, pa sem iz uredništva Barjanskega lista v sredo, 20. septembra, na moj klic, ali bodo objavili, ker še nisem dobila njihove potrditve kot ponavadi, dobila odgovor, da občina (ki je izdajatelj) ne dovoli objave. Mislim, da ta odgovor ne potrebuje nadaljnje razlage ...

Nas, podpisnike poziva, skrbi, da bomo »nekega lepega« dne ob naših parcelah zagledali bagre, kamione, kopače (kot se je že zgodilo) in da bo občina posegla v naše parcele »za javno dobro«, kot vedno pravijo ... Sprašujem se, je to javno dobro, če se vsi uporabniki s posegi ne strinjamo, ker jih ne potrebujemo? Kaj res delajo za javno dobro, če pa smo vsi deležniki, skupaj s krajevno skupnostjo Rakitna, proti? Zakaj trošiti denar za nekaj, kar ni potrebno?

Problem naj občina reši tam, kjer je nastal, kjer je nekdo kot lastnik ceste preprosto zasul in onemogočil dostop drugim.

Kot kaže, se bomo morali, da pridobimo informacije, kaj se dogaja in kaj občina Brezovica namerava narediti na spornem delu Rakitne, poslužiti zakona o dostopu do informacij javnega značaja, saj je cesta proračunska postavka in zato mora biti opredeljena kot informacija javnega značaja.