Predsednik, bolje pozno kot nikoli?

Naš »cenjeni« predsednik Republike Slovenije se je po desetletnem vodenju države zbudil in se opravičil 25.271 izbrisanim državljanom za protizakoniti odvzem vseh državljanskih pravic in s tem posledično odvzeto normalno življenje ljudem, odraslim in otrokom, ki so vrsto let skupaj z nami, poštenimi Slovenci, gradili našo deželo na sončni strani Alp. In potem nova »demokratična oblast« pred 30 leti odloči, da je treba nekaj več kot 25.000 državljanom odvzeti državljanske pravice ...

Krivic, ki bi nastale same po sebi, ni, jih ni bilo in jih ne bo. Pomeni, da krivice povzročajo ljudje, posamezniki ali skupine. V prvi, »Demosovi« vladi so delovali tudi Lojze Peterle, ki je bil njen predsednik, Igor Bavčar kot minister za notranje zadeve in Janez Janša kot obrabni minister. Trije »demokrati«, ki jim je blizu katoliška morala, ki so jo spoznali skozi dvatisočletno zgodovino RKC, ko je vodila različne vojne, sežigala čarovnice ..., vse za ohranitev katoliške vere in morale. Kaže torej, da so ti »demokrati« ugotovili, da delavci iz BiH, Kosova in drugih nekdanjih jugoslovanskih republik, ki so v 50 letih našega skupnega življenja prekopali in sezidali pol Slovenije, ogrožajo našo samostojnost in neodvisnost, ker so v večini pravoslavci in muslimani.

Zanimivo, da tudi nekdanji predsedniki države in premieri niso videli storjene krivice poštenim ljudem, ki so »brez krivde krivi«!

In nazadnje se sedanji predsednik Borit Pahor po desetih letih svojega predsedovanja Sloveniji spomni, da bi bilo pošteno, da se prizadetim opraviči, v svojem imenu in v imenu države. Pesimisti bi rekli »bolje pozno kot nikoli«, optimisti pa »malo pozno, vendar od srca«. Vendar naj spomnim na pomembno dejstvo. Tisti, ki so se dolžni opravičiti, so še vedno med nami. Prvi med njimi se je 12 let z odlično plačo sprehajal po evropskem parlamentu v Bruslju in Strasbourgu, drugi naj bi bil sicer v »arestu«, vendar ga tam bolj redko vidijo, ker hodi po državnih proslavah, kjer se kulturno izobražuje, ostalo se bolj ali manj sprehaja na slovenski obali, in tretji, zdaj je predsednik vlade, ki polaga vence na domobranske grobove. Kot mlad nadobuden komunist je šel tudi na pohod v Jajce v BiH. Toda to je bilo že davno in rdečo barvo je zamenjal za črno. Ja, hvala bogu, da je pravočasno spoznal svojo zmoto.

Mislim, da bi bilo mnogo bolj ustrezno, če bi Pahor predlagal, naj se prizadetim javno opravičijo avtorji krivice, ki so jo ustvarili, in to v svojem imenu in za svoj račun. Predsednik naj se jim opraviči v imenu poštenih Slovencev in v imenu njihove države.