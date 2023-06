Prezenca predsednice

Spoštovane predsednice Nataše Pirc Musar (kakor tudi njenega urada) naj nikar ne skrbi njena prezenca v javnosti. Le-te ji nikakor ne more vzeti ali zasenčiti njen predhodnik, ki se še vedno z vso vehementnostjo in prepoznavno narcisoidnostjo pojavlja po slovenskih mestih in vaseh ter lokacijah, kjer »se kaj dogaja«.

Pravzaprav je bilo to pričakovano, saj je leta in leta »blestel« s svojim nastopanjem, tako na levi kot na desni slovenski »politični polobli«. Resnici na ljubo je treba omeniti, da je razveseljeval, spodbujal, poučeval slovensko javnost, ki pa se je občasno od njega distancirala in se nad njegovimi besedami in dejanji tudi zgražala. Naštevanje takšnih dogodkov je popolnoma odveč. Bodimo pa pozorni na njegova nadaljnja »dobrikanja« politični opciji, ki je lansko pomlad odšla …

Na državni proslavi ob dnevu državnosti je predsednica s svojim nastopom in slovesnim govorom jasno pokazala in dokazala, da se je s prezenco kakor tudi z izrečenimi besedami že zasidrala v javnosti.