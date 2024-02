Pustite nam delati

Poslanci boste kmalu odločali o spremembah zakona o varstvu okolja, na predlog nevladnih organizacij. Tak zakon močno vpliva na gospodarstvo in na njegov razvoj. Zaposleni smo od gospodarstva odvisni, saj iz njega izhaja edini vir dohodka. Prihodnost življenja v srednjem Posočju bi tako bila močno okrnjena.

V dobri veri mislite, da predlogi spremembe zakona temeljijo na izboljšanju kvalitete zraka. To, kar v spremembah zakona zahtevajo nevladne organizacije, je namreč tehnično neizvedljivo. Cementarni Salonit Anhovo se postavljajo pogoji, ki jih nima predpisana nobena cementarna na svetu. Prav tako na svetovni ravni ne obstaja nobena tehnologija za prilagoditev tem spremembam. Vse to vodi v prenehanje delovanja edine cementarne v Sloveniji, kar je očiten cilj nevladnih organizacij.

Ob tem ne boste dosegli drugega kot zmago aktivistov, ki jim ni mar za naša delovna mesta, ni jim mar niti za razvoj, niti za karierno perspektivo naših otrok. Predvsem vas zavajajo tudi glede kakovosti zraka in stanja okolja v naših krajih. Podatki o kakovosti zraka in stanju okolja so javno objavljeni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje. Podatki za naše okolje že vrsto let kažejo bistveno boljšo kakovost zraka kot po drugih krajih v Sloveniji.

Od države ne potrebujemo ničesar, kot le to, da nam pustite v miru delati. Zaposleni v Salonitu Anhovo bomo naredili vse, kar je mogoče in izvedljivo, da ohranimo našo cementarno, naša delovna mesta ter s tem poskrbimo za boljšo prihodnost tako nas samih kot naših otrok. S planiranimi investicijami za zeleni prehod smo sami predvideli znižanje emisij z uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij po zgledu najbolj razvitih držav. Kljub vsemu pa ne naša ne nobena druga cementarna v Evropi ne bi mogla zadostiti merilom predlaganega zakona.

Zahtevamo, da bi se v obravnavo takih predlogov morala vključiti pristojna stroka s svojimi znanstvenimi in tehničnimi znanji. Vsekakor se o takih zadevah ne moremo posluževati predlogov nevladnikov, ki so zasnovani na neutemeljenih strahovih in emocijah.

Pred glasovanjem si, prosimo, stvari in dejstva oglejte v živo pri nas, kjer boste pridobili vse odgovore na vaša vprašanja, dileme. Srečali se boste tudi z nami zaposlenimi, ki zagovarjamo transparentno delovanje naše cementarne in si prizadevamo zanj.