Dokler bodo zdravniki proti, sežigalnice ne bo

Aleš Primc, znan po svojih jasnih stališčih glede tradicionalnih vrednot, se v boj za župana Ljubljane podaja v okviru stranke Glas za otroke in družino. Politično pot je začel v devetdesetih letih, ko je vodil Mlade krščanske demokrate, širši javnosti pa je znan po svojem odločnem zagovoru tradicionalne družine in nasprotovanju umetni prekinitvi življenja v nosečnosti.

Program za razvoj Ljubljane je pripravil v desetih točkah, kjer obljublja, da bodo otroci in družine na prvem mestu. Med drugim pa bo občina v primeru izvolitve sofinancirala namestitev dvigal v vse bloke ter zgradila hitro mestno železnico. Zavzema se še za uvedbo participativnega proračuna, da bodo ljudje na zavezujočih posvetovalnih referendumih sami odločali, katere investicije so ključne v njihovih soseskah.

Ali podpirate projekt sežigalnice v Ljubljani? Če da, zakaj in če ne, zakaj ne?

Zdravniška zbornica ocenjuje, da sežigalnica pomeni veliko grožnjo za zdravje ljudi v Ljubljani in je odločno proti sežigalnici. Še posebej bi bili izpostavljeni novorojenčki, otroci, starejši ljudje, ljudje z boleznimi dihal, denimo astmatiki itd. Spoštujem strokovne argumente zdravnikov. Dokler bodo zdravniki proti, sežigalnice v Ljubljani ne bo. Če bom župan, prav tako sežigalnice v mestnem svetu ne bo podprla stranka Glas za otroke in družine.

Ali bi morala Ljubljana po vašem mnenju slediti odločitvam nekaterih evropskih prestolnic, ki bodo (ali so že) zmanjšale osvetlitev javnih stavb?

Če govorimo o praznični osvetlitvi, bomo jaz osebno in v stranki Glas za otroke in družine naredili vse za čim lepše osvetljeno in okrašeno Ljubljano v prazničnih dneh. Ni treba zmeraj slediti Evropi v vseh stvareh. Ljudem nima nihče pravice vzeti prazničnega vzdušja. Ljudje potrebujemo praznike, prazniki nas napolnijo z novim upanjem, nas povežejo, vzdušje veselega pričakovanja in praznovanja božiča in novega leta so za mnoge najlepši del leta. Še posebej pomembni so za otroke in družine obiski Miklavža, Dedka Mraza in Božička, ki morajo potekati v lepem vzdušju, kamor sodijo tudi lučke. Lepo osvetljeno mesto je zanimivo tudi za turiste, kar prinaša delo turističnim delavcem. Poleg tega pa je tudi bolj varno, če je razsvetljeno. Če bom župan, bomo čudovito osvetlili Ljubljano in s tem ljudem polepšali praznike.

Aleš Primc pravi, da je največja težava ljubljanskih kmetov župan Zoran Janković, ki hlasta po kmetijskih zemljiščih, kmetom grozi z razlastitvami in jih sili v prodajo zemljišč po nizki ceni. FOTO: Blaž Samec/Delo

Kako boste privabili potencialne investitorje in podjetnike? Kaj konkretno bo treba izboljšati?

Ljubljana ima vse pogoje za gospodarski razcvet. Investitorji, domači in tuji, se izogibajo Ljubljani predvsem zaradi splošno znane korupcije Zorana Jankovića in njegovega kroga ljudi. Zamenjava župana Jankovića bo pomenila velik razvojni korak naprej za Ljubljano.

Kako in do kdaj boste uresničili načrt o gradnji neprofitnih stanovanj?

V stranki Glas za otroke in družine in jaz osebno si predstavljamo Ljubljano kot svobodno mesto, mesto svobodnih ljudi. Občina Ljubljana ne sme biti stanovanjski fevdalec, najemniki pa od nje odvisni najemniki oziroma podložniki. Vsaka družina si želi svoje lastno stanovanje. Vsem najemnikom občinskih stanovanj bomo ponudili stanovanja, v katerih živijo, v odkup, in to na način, da bodo doslej plačane najemnine upoštevane pri kupnini. S tem bodo mnoge družine uresničile svoje sanje o lastnem stanovanju, občina pa bo dobila denar, da bo odkupila in obnovila stara ali gradila nova stanovanja.

Bo novi center Rog lahko nadomestil delovanje skupnosti Avtonomne tovarne Rog?

Najprej pričakujem, da ta tako imenovana avtonomna skupnost poplača stroške za nazaj. Vsi se spomnimo, koliko časa so izkoriščali prostore tovarne Rog, kakšno so za sabo pustili in koliko tovornjakov njihove nesnage so morali odpeljati tovornjaki. Ko bodo poplačali za nazaj, vključno s škodo in stroški, ki so jih naredili občini, se bomo pogovarjali za naprej pod enakimi pogoji kot za druge najemnike občinskih prostorov. Se pravi, da bodo plačevali najemnino in morali skrbeti kot dobri gospodarji za najete prostore. Uničevanja občinskega premoženja, kot se je dogajalo v Rogu, ne bomo dovolili.

Občina Ljubljana ne sme biti stanovanjski fevdalec, najemniki pa od nje odvisni najemniki oziroma podložniki.

Ker je med epidemijo prišel v ospredje pomen samooskrbe, je še kako pomembno vprašanje, ali veste koliko je kmetij na območju MOL? In kakšno vlogo ste jim namenili v svojem programu?

Občina Ljubljana kot celota je daleč od samooskrbe. Do neke mere so samooskrbne družine, ki živijo na ljubljanskem podeželju in vrtičkarji. Kmetij v Ljubljani je okoli 600, predvsem gre za zelenjadarske in živinorejske kmetije, nekaj je tudi sadjarskih. Vesel sem, da je v naši občini zelo razvito čebelarstvo, ne smemo pa pozabiti tudi na gozdarstvo. Kar nekaj kmetov se ukvarja z dopolnilnimi dejavnostmi, kot so turizem, predelava itd. Ljubljanske kmetije so večinoma hribovske kmetije, manjši del je ravninskih. Ljubljansko kmetijstvo ima več sistemskih težav. Največja je Zoran Janković, ki nagaja kmetom, hlasta po kmetijskih zemljiščih, grozi z razlastitvami in jih s pomočjo ljudi iz svojega kroga sili, naj prodajo kmetijska zemljišča po nizki ceni, da bi potem po spremembi v gradbene parcele z njimi obogateli. Prav tako jim onemogoča, da bi razvijali svoje kmetije, v mnogih delih ni kmetijske zemlje za povečanje proizvodnje, občina številne kmete zavira pri gradbenih investicijah, ker jim ne izdaja soglasij itd. Ljubljanski kmetje so zato, ker živijo v statistično najbogatejši slovenski regiji, v slabšem položaju, ko gre za evropska investicijska sredstva. To zavira razvoj marsikatere kmetije v občini Ljubljana. Ljubljančane vabim, da se na svojih kolesarskih in drugih izletih po ljubljanskem podeželju ustavijo na naših kmetih, kjer bodo lahko kupili kakovostno domačo hrano. Z mano bodo kmetje in ljubljansko podeželje dobili župana, ki jih ima rad, jih spoštuje in razume njihove probleme.

ℹAleš Primc Rodil se je leta 1973 in je Ljubljančan. Je profesor filozofije, poročen, oče treh otrok. Vodi stranko Glas za otroke in družine, bil je tudi organizator treh družinskih referendumov v letih 2001, 2012 in 2015. Pripravil je več knjig: o dr. Janezu Evangelistu Kreku (2007), Slovenski kmečki zvezi (2008), Ivanu Omanu (2009) in Jakobu Prašnikarju, učitelju in prijatelju bl. Antona Martina Slomška (2011).