Resnica o omrežnini?

Iz različnih virov lahko ugotovimo edino resnico: »nekdo« hoče več denarja na podlagi naivnosti ljudi, ki jih pravzaprav speljuje v napačno smer razmišljanja. Vsem razlagam in utemeljevanjem razlag je skupna osnova: višina omrežnine naj bo odvisna od količine porabljene električne energije. Takšna osnova je v skladu s poslovanjem »več dobiš, več plačaš«.

Električno energijo dobivamo po žicah v omrežju in dobavitelji nam strošek prenosa zaračunavajo kot omrežnino. Omrežje je dimenzionirano na podlagi podatkov o predvidenih porabnikih. Tu pa se obračun omrežnine precej zaplete. Tok se prenaša po žicah za enega ali za mnogo porabnikov, ampak prodajalci storitev si to razlagajo drugače. Kdor koristi tok v času množične porabe, se smatra za večjega obremenjevalca prenosnega sistema, dejansko pa porabi enako število kWh kot v času manjšega števila porabnikov. Ko se ozremo nazaj na obljubo, da se omrežnina odmeri v odvisnosti od porabe električne energije, nastane dvom o pravilnosti obračunavanja omrežnine. Strošek omrežja je enak, če ni prenosa ali ga je mnogo – zanemarjeni so vplivi, ki tu niso bistveni. Ob napovedi večje porabe se postavi ali posodobi omrežje in dobimo spet novo količino relativno fiksnih stroškov, ki vplivajo na ceno.

Objavljeni sistem obračuna omrežnine torej ni dosledno izveden skladno z napovedjo o sorazmernosti porabe električne energije z zneskom omrežnine.