Položnice to zimo ne bodo občutno višje

V nadaljevanju preberite:

O novem načinu obračunavanja omrežnine tudi direktor Elesa Aleksander Mervar meni, da bo gotovo pravičneje razporedil stroške omrežnine. Zakaj? »Tisti, ki več uporabljajo omrežje – gre za lastnike sončne elektrarne, tiste, ki doma polnijo električna vozila in imajo tudi toplotne črpalke –, bodo za priključno moč plačali več kot tisti, ki manj uporabljajo omrežje. Praviloma bodo stroški omrežnine za povprečno gospodinjstvo nižji. Tudi mali poslovni odjemalci bodo plačevali manj omrežnine, veliki porabniki, priključeni na srednjenapetostnem omrežju, pa bodo morali poslej prilagoditi konice svojega odjema. Več bodo gotovo plačevali največji uporabniki, to so predvsem železarne, Talum Kidričevo …« Za Mervarja je pomembno, da v »dveletem prehodnem obdobju nihče ne bo plačal kazni za prekoračitev obračunske moči«.