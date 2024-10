Obračunsko moč bo možno spreminjati vsak mesec, posebej pred večjimi prenovami

Danes začne veljati nov tarifni sistem obračunavanja omrežnine, ki prinaša tri cenovno različne časovne pasove v dnevu in uvaja dve sezoni, pozimi bodo omrežnine najvišje, vse leto pa bodo najnižje med 22. in 6. uro zjutraj. Nova je tudi dogovorjena obračunska moč, ki je ne bo smotrno prevečkrat preseči, saj jim bo sledil višji račun. Bo pa mogoče obračunsko moč spreminjati vsak mesec, posebej pred načrtovanimi večjimi prenovami.

Po starem sistemu smo omrežnino plačevali glede na nazivno moč glavne varovalke, veliko gospodinjstev pa ni nikoli dosegalo take moči. Na Agenciji za energijo so opisali primere starejših, ki so sami plačevali zelo podobne zneske omrežnine za moč kot lastniki sončnih elektrarn, toplotnih črpalk in savn. Takega načina obračuna je konec, glavna bo dejanska obremenitev omrežja v 15-minutnih intervalih.

Presežene obračunske moči sicer vse do 30. septembra 2026 še ne bodo obračunavali za male porabnike s priključno močjo do 43 kilovatov (kW) (običajna priključna moč povprečnega gospodinjstva je 7 kW). Bo pa informacija o prekoračitvah in stroških, povezanih s tem, navedena na računu za elektriko in portalu Moj Elektro. Tako bodo odjemalci imeli dovolj časa za spremembo dogovorjene priključne moči ali svojih navad. Do konca prihodnjega leta bodo tudi vsa gospodinjstva opremljena s pametnimi števci.

Po novem izračunu bo cena omrežnine za obračunsko moč za gospodinjstva in manjše poslovne uporabnike nižja, zagotavljajo na Agenciji za energijo. Veliki porabniki na srednjenapetostnem omrežju bodo primorani prilagoditi svoje konice odjema, veliko več pa bodo plačevali veliki porabniki, kot so železarne, Talum in drugi. Tudi zato na GZS novim omrežninam ostro nasprotujejo.

Odjemalci bodo vnaprej določeno dogovorjeno obračunsko moč lahko tudi poljubno spremenili navzgor ali navzdol (prek portala Moj elektro ali neposredno pri svojem elektrooperaterju) glede na svojo pričakovano porabo. Sprememba je brezplačna in jo lahko izvedemo vsak mesec. Če spremembo sporočimo do 8. dne v tekočem mesecu, bo začela veljati že takoj s prvim dnem prihodnji mesec.

Po napovedih bodo dobavitelji elektrike po enem letu gospodinjstvom predlagali, kakšno priključno moč bo najbolje nastaviti glede na porabo. Podjetja, ki postavljajo sončne elektrarne, pa po drugi strani napovedujejo tudi alternativni sistem zniževanja omrežnin, ki naj bi imel podobne učinke kot neto merjenje. Omrežnine za električno energijo ob tem ostajajo povezane s porabo elektrike.