Sindrom nenadne smrti – oziroma krvni strdek – je uradni rezultat raziskave ruskih oblasti glede smrti Alekseja Navalnega. Načeloma bi se s to trditvijo celo lahko strinjal. Po mojem prepričanju pravno gledano ni bil niti umorjen niti ni umrl naravne smrti. Paradoks? Lahko celo verjamem ruski obrazložitvi vzroka njegove smrti, ki so jo uradno poimenovali »sindrom nenadne smrti«. Torej, krvni strdek je bil ta »morilec«. Toda, preden je ruska mašinerija dosegla to fizično stanje Navalnega, je minilo dobro desetletje. Med to torturo in fizičnim ter psihičnim mučenjem po zaporih je postal »živi mrlič«.

Manjkala je samo še pikica na i. In to se je zgodilo 16. februarja 2024 ob 14.17 po lokalnem času, ko je prenehalo biti pogumno srce Alekseja Navalnega. Kajti, poslati srčnega bolnika – in to je Navalni bil – na skrajni sever našega planeta, kjer temperature padejo tudi pod minus 50 stopinj Celzija, je bilo načrtovano dejanje z edinim ciljem – fizično odstraniti Navalnega. In pošiljati ga na vsakodnevne daljše »sprehode« po dvorišču »kazenske kolonije št. 3« (nekoč znane pod imenom Gulag 501) je bilo hinavsko dejanje ruskih oblasti, saj so vedeli, da človeško telo te torture ne more preživeti dolgo časa … Da pa se ta zgodba ne bi vlekla v nedogled, so ruski stražarji ujetnike vsake toliko polivali z mrzlo vodo. Polivati z mrzlo vodo človeka pri minus 40 stopinjah je ... oprostite, ne najdem pravega izraza. Ne vem, ali je bil med temi nesrečniki tudi Navalni, sicer pa sploh ni pomembno. Narava je pač izpolnila zadani cilj in izčrpanemu telesu zadala smrtni udarec!

Končati ta kratki prispevek brez dodatnih zgodbic bi bil greh, zato naj omenim še nekaj drobtinic iz življenja Alekseja Navalnega.

Govor Alekseja Navalnega v nagrajenem dokumentarcu iz leta 2022. Navalni sedi za mizo sam v baru in sporoča Rusom: »Poslušajte, imam zelo pomembno sporočilo za vas. Ne smete odnehati. Če so se odločili, da me bodo ubili, to pomeni, da smo izjemno močni. To moč moramo izkoristiti, ne pa odnehati. Spomnimo se, da smo velika sila, ki jo zatirajo slabi fantje. Mi se sploh ne zavedamo, kolikšna je naša moč. Edino, kar je neizogibno za zmago zla, je, da dobri ljudje ne delajo ničesar. Zato, ne mirujte!«

Dva dni pred svojo smrtjo je svoji ljubi soprogi Juliji za valentinovo poslal sporočilo: »Draga, imamo vse, kot v pesmi: mesta med nama, razsvetljene letališke steze, snežne meteže in tisoče kilometrov. Toda občutim, da si vsako sekundo zraven mene in ljubim te vse bolj in bolj.«

S temi besedami pa je Navalni ogovoril vrhovnega sodnika sodišča dan pred svojo smrtjo: »Vaša visokost, poslal vam bom številko svojega bančnega računa, kajti vi mi lahko z vašo ogromno plačo zveznega sodnika malo pogrejete račun, saj mi je zaradi vaših odločitev že začelo primanjkovati denarja. Zato vas prosim, da mi ga pošljete.«

Da je ruski represivni režim v veliki krizi in krču, govori podatek, da je policija po njegovi tragični smrti množično aretirala Ruse, ki so se prišli pokloniti hrabremu Navalnemu, ter uničevala in odnašala cvetje in plakate s spomenikov in pločnikov v večjih ruskih mestih.

Mogoče ni odveč omeniti podatka, da posebna enota ruske policije šteje več kot 400.000 pripadnikov, katerih naloga je sledenje in aretiranje ruskih državljanov, ki se ne strinjajo s politiko Kremlja. Za kakšno narobe izrečeno besedo lahko greš za nekaj let v zapor.