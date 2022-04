Srčni ljudje na številki 112

Klicala sem številko 112 četrtega aprila zjutraj ob 3.30.

Takoj se je oglasil gospod in me z umirjenim glasom vodil, da je dobil vse potrebne informacije. Aktiviral je reševalce in zdravnika, ki so prišli zelo hitro. Moja zahvala gre vsem udeležencem tega dogodka za njihovo izredno hitro intervencijo in visoko profesionalno delo.

Zavedati se moramo, da imamo ljudi, ki so premalo cenjeni in premalo pohvaljeni, zato še enkrat hvala za vse storjeno.