TV-oddaja Intervju z nekdanjim ministrom

Posebno priznanje gre Jožetu Možini za oddajo Intervju na prvem programu TV Slovenija 28. avgusta, v kateri je gostil g. Vaska Simonitija. Redko se namreč pripeti, da smo lahko gledalci priča tako odkriti predstavitvi stališč intervjuvanca, njegovih vrednostnih sodb, moralnih prepričanj in izkazanega odnosa do sodržavljanov, kot jih je imel priliko izraziti gost oddaje. Če bi voditelj Jože Možina profesionalno posegal v pogovor v trenutkih, ko je šel g. Simoniti čez rob, bi bila javnost prikrajšana za dobro in jasno predstavitev stališč posameznika in njegovih somišljenikov.

Če odmislimo poveličevanje dela vlade J. Janše, ki je bila »najuspešnejša in je delovala demokratično«, ki pa si je pri tem prislužila pogrom ustavnega sodišča za vrsto sprejetih ukrepov, če odmislimo samopašnost bivšega ministra, ki svet meri le skozi svojo optiko, če odmislimo čisto navadno pomanjkanje spoštljivost, ko govorimo o ljudeh, ki niso prisotni – potem je v Intervjuju nastopil jezen, zagrenjen, egocentričen možak, ki svojim političnim nasprotnikom ne priznava pravice do političnega delovanja, ne priznava jim legitimitete delovanja, ker so po njegovem mnenju na napačni strani zgodovine, časa, civilizacijskih meril. V isti koš pomeče tudi vse druge državljane, ki vidijo svet drugače in ne sprejemajo njegove demokracije. Da jih pri tem še prav pobalinsko ošteje z bedaki, neukimi nesposobneži, ki v življenju niso storili še ničesar ali pa niso nikoli pogledali čez »planke« naše državice (razen v Moskvo), da politično gibanje, ki je v veliki meri zraslo na izpostavljenih vrednotah civilne družbe, primerja z MSI v Italiji ter to očita še posebej ljudem in njihovim družinskim članom, ki prihajajo iz Primorske, je resnično zelo neokusno, neprimerno, na vsak način pa zelo povedno. Ker je g. Simoniti delno govoril kot zgodovinar, delno kot nekdanji minister/politik in član stranke, lahko njegova stališča pripišemo tudi krogu, ki ga tako ali drugače predstavlja.

Postavlja se mi vprašanje, kako si ob taki predstavitvi stališč, vrednostnih sodb in vrednotenja posameznikov g. Simonitija in njegovih somišljenikov lahko zamišljamo normalno državo. Kjer obstajajo drugače misleči, kjer obstajajo politični nasprotniki, s katerimi je treba sobivati in skupaj graditi iz leta v leto boljšo državo. Morda bo odhajajoči predsednik Republike Slovenije končno le spoznal, zakaj in kje so si vsa njegova prizadevanja za spravo polomila zobe. Morda si bodo politični nasprotniki g. Simonitija končno le nalili čistega vina in spoznali ultimativnost stališč, predstavljenih v nedeljski večerni oddaji na TV Slovenija.