Uprava Mladinske knjige Založbe: Spoštujemo tradicijo Levstikovih nagrad

Pismo gospoda Aleša Bergerja v zvezi s slavnostno prireditvijo ob 80-letnici Mladinske knjige s podelitvijo Levstikovih nagrad, objavljeno v Delu v soboto, 24. maja, nas je presenetilo.

Spoštovani gospod Aleš Berger, kot naš cenjeni dolgoletni urednik podelitev Levstikovih nagrad dobro poznate in zagotovo veste, da ustvarjalci Levstikovih nagrad vsa leta namenjajo prav posebno skrb temu, da so na prireditvi v središču pozornosti vsi naši cenjeni avtorji, tako besedni kot nebesedni ustvarjalci.

V letu, ko Mladinska knjiga praznuje 80-letnico delovanja, pa bomo še posebej velik del prireditve namenili prav besednim ustvarjalcem; pomen izdanih del bomo poudarili na različne načine, ki potrjujejo odmevnost programa Mladinske knjige za slovenski in širši kulturni prostor.

Trdno stojimo za odločitvijo uredniške ekipe sodelavcev, ki ustvarja Levstikove nagrade, da uvodno besedo pri podelitvah Levstikovih nagrad letos namenjamo Jelki Reichman, eni najpomembnejših knjižnih ilustratork v Sloveniji. Z izborom osrednje govornice ustvarjalci Levstikovih nagrad ne odvzemajo pozornosti izjemnim slovenskim besednim ustvarjalcem, ki bodo prav tako dobili besedo v okviru prireditve oziroma bodo predstavljeni na druge načine.

Da bo obiskovalce slavnostne prireditve ob 80-letnici Mladinske knjige nagovorila dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, nagrado pa bo Levstikovima nagrajencema za življenjsko delo podelil dr. Robert Golob, predsednik Vlade Republike Slovenije, nas iskreno veseli. Slednje razumemo kot priznanje države naši družbi, nekdanjim in sedanjim Levstikovim nagrajencem in sodelavcem, ki so Levstikove nagrade skladno z najvišjimi uredniškimi merili in izjemno srčnostjo ustvarjali nekoč in jih na enak način ustvarjajo tudi danes.

Petra Novak, v. d. predsednice uprave Mladinske knjige Založbe; Vladimir Kukavica, namestnik predsednice uprave Mladinske knjige Založbe; Varja Dolenc, članica uprave Mladinske knjige Založbe.

