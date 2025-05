Odsotnost besednih ustvarjalcev na proslavi Mladinske knjige je klofuta

Spoštovana Varja Dolenc, članica uprave MKZ, spoštovani Vladimir Kukavica, član uprave MKZ, spoštovana mag. Petra Novak, v. d. predsednice uprave MKZ, dobil sem vaše vabilo na slovesno prireditev ob 80-letnici Mladinske knjige, ki bo 26. 5. v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. V njem piše tudi:

»Slavnostna govornica dogodka bo predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, goste bo nagovorila tudi akademska slikarka in ilustratorka Jelka Reichman.

Levstikovima nagrajencema za življenjsko delo bo nagrado podelil predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob.«

Sporočam, da se slovesnosti, za katero sem vedel in se je – kot veteran Mladinske knjige – veselil, ne bom udeležil. Nesprejemljivo se mi namreč zdi, da ne bo na njej spregovoril noben besedni ustvarjalec, predstavnik tistih, ki so bili in so osem desetletij hrbtenica založbe in njenih izdaj. Da ne bo nesporazuma: delo Jelke Reichman, ob katerem so odraščali moja sinova in vnuki, izjemno cenim in ne dvomim, da bo spoštovana mojstrica podob slovesnost obogatila s svojo prisrčno človečnostjo in toplo šegavostjo, a to se mi zdi premalo.

Odsotnost besednih ustvarjalcev v uradnem delu slovesnosti občutim kot arogantno klofuto vsem tistim nepogrešljivim avtorjem, ki so osem desetletij pisali slovenske slikanice in Slovensko enciklopedijo, ustvarjali Cicibana, Pota mladih in Novo slovensko knjigo in še nekaj deset knjižnih zbirk, na katere se lahko založba ponosno sklicuje, ko praznuje visoki jubilej. Razlogov za to nenavadno, izključujočo organizacijsko odločitev ne poznam in ne želim o njih ugibati, kot se mi ne zdi primerno napovedovati, kaj – simbolno in konkretno – odsotnost besednih umetnikov pomeni za prihodnost največje slovenske založbe.

Spoštovani, v luči zapisanega mi, upam, ne zamerite, če me – kot dolgoletnega delavca v založništvu – ne zanima prav posebej, kaj kurtoazno spodbudnega bo o slovenski knjigi in vaši založbi na slavnostni prireditvi povedala predsednica države, in tudi ne, v čigavem imenu (in s kakšno kompetenco) bo Levstikovi nagradi podelil prav predsednik vlade (kar se sicer, do kamor mi seže spomin, še ni zgodilo). Tudi zato se ne bom udeležil slovesnosti ob 80-letnici Mladinske knjige, na kateri bodo Cankar, Linhart, Levstik in mnogi drugi le nemi opazovalci.

S pozdravom in čestitkami nagrajencem,

Aleš Berger, urednik v založbi Mladinska knjiga (1978–2008), Schwentnerjev nagrajenec za življenjsko delo, 2008.

***

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva.