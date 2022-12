Vrnjena odlikovanja brez Batine vrečke

Mediji so 14. decembra poročali, tudi Delo, da je zdaj že nekdanji predsednik Borut Pahor Dimitriju Ruplu, Lojzetu Peterletu, Igorju Bavčarju, Jelku Kacinu, Janezu Janši in sinu pokojnega Franceta Bučarja izročil, vrnil odlikovanja, ki jih je šesterica leta 1993 na žaljiv način do predsednika države, države Slovenije in nas, ki tvorimo to državo, v vrečki podjetja Bata vrnila tedanjemu predsedniku Milanu Kučanu. Peterica je zdaj privolila v vrnitev odlikovanj. Bravo. Tako se ne dela. Ljudska modrost Kar je dano, je v zemljo zakopano, dvakrat prekršena. Ob vrnitvi danega in ob vrnitvi vrnjenega. To je Slovenija po naše. To je tipičen primer slovenske politike in slovenskih politikov. Nihče od politikov o tem ni povedal svojega mnenja jasno in glasno.

Moja prva misel ob izročitvi odlikovanj je bila, ali je kdo od najbolj izpostavljenih v teritorialni obrambi (TO) in ljudski milici (LM) dobil odlikovanje (priznanje), primerljivo s tistimi leta 1993, vsaj za prejemnike ničvrednimi, iz vrečke Bata. Ali je dobil kakšno pomembno priznanje kateri od poveljnikov, ki so zavrnili ukaz za napad na dobro oborožene vojašnice, kar je pomenilo ukaz za ubijanje rekrutov vseh jugoslovanskih narodnosti, torej tudi Slovencev, v blokiranih vojašnicah in pošiljanje v smrt pripadnikov TO in LM v času, ko se je sklepalo in sklenilo premirje na Brionih? Ali se v tej »deželicicicici« pomembni akterji sploh zavedajo, koliko dodatnega sovraštva med Slovenkami in Slovenci ter med nami in drugimi narodi Jugoslavije so preprečili pogumni poveljniki, ki so se uprli povelju, in tudi tisti, ki so zavlačevali z napadom na manj pomembne objekte, kjer bi tekla kri. Kdo je izdal ukaz za napad, se baje še ne ve. Dušan Plut je pred časom pojasnil, da predsedstvo ni vedelo za tak ukaz, torej ga ni izdalo.

Novi slovenski predsednici predlagam, naj odlikuje zaslužne poveljnike TO in LM, ker so preprečili veliko vojno med Slovenijo in JLA, ki bi lahko zahtevala tudi na stotine popolnoma nepotrebnih žrtev v vojašnicah in izven njih. Materialne škode ne bi niti omenjal.

Ob vrnitvi »Batinih« odlikovanj – priznanj bi bilo prav, da bi bila javnosti seznanjena z vso vsebino pisma v vrečki. To bi spadalo k transparentni politiki. Če bi poznali vsebino, morda ne bi bilo treba pisati tega sestavka. Kabinet predsednika republike pozivam, da objavi neokrnjeno vsebino tistega pisma ali sporočila. Zanimiva bi bila primerjava vzrokov za vrnitev s kasnejšim političnim delom peterice, vključno z njihovim načinom kadrovanja in privatizacije množice podjetij v času njihovega vladanja ali sedenja v parlamentu – na primer Istrabenza, tudi hotelske divizije, Intereurope, Droge, Luke Koper, Mercatorja, Iskre, Adrie Airways ...