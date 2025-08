Vsi slovenski otroci bodo kmalu govorili predvsem angleško

Minister Mesec in minister Logaj sta predstavila ukrepe, namenjene reševanju romske problematike. Minister Mesec, mlad, zagnan, simpatičen, in minister Logaj, v zrelih letih, resen in dosleden, sta očitno tudi pogumna. Zakaj?

Vsa desetletja, po zveličavni osamosvojitvi, nobena vlada, ne desna, ne leva, ne rdeča, ne bela, si na tem področju ni upala ukrepati, tudi glede slovenščine ne! Ampak v resnici Romi slovenščine ne potrebujejo! Ste že slišali, da je kakšen Rom koga vprašal v pojoči dolenjščini, če lahko kaj vzame, ali da je koga v pojoči dolenjščini opozoril, preden ga je namahal? Niste, no, vidite, oni slovenščine ne potrebujejo!

Sedaj pa oba ministra predlagata ukrepe za integracijo, kot so obvezna vključitev otrok v vrtce, dopolnilni pouk slovenščine v prvi triadi, zaposlitev romskih pomočnikov, romskega koordinatorja, pa trideset novih ljudi v CSD ... Vse za slovenščino in integracijo! Kaj pa, če je možna drugačna rešitev? Pred leti je namreč ravnatelj osnovne šole iz Kočevja vprašal, zakaj se morajo Romi učiti angleščino? In ne boste verjeli – tu je rešitev!

Z letošnjim šolskim letom se morajo vsi slovenski otroci od prvega razreda naprej prisilno učiti angleščino. Ta ukrep, upoštevajoč domače in mednarodne razmere, kjer velja jezik večjega in močnejšega, bo slovenščino postopoma odpravil (razen za folkloro in raziskave izginulih jezikov). Vsi slovenski otroci bodo torej kmalu govorili predvsem angleško. Zato je nesmiselno, da romske otroke učimo slovenščino, pač pa to preskočimo in jih prisilno – tako kot slovenske – učimo angleščino! Prihranili bomo njihov čas, naš denar, muke ministrov in dosegli tako slovensko, evropsko in še svetovno integracijo za novo svetovno ureditev!

Ste že pozabili obljube o slovenskem svetilniku? Evo vam primer svetilnika, vsaj na področju jezikovne integracije romskih in slovenskih otrok.

***

Janez Zadravec Klugler, Maribor