Da ohranimo odprto družbo, moramo podpreti priseljence v učenju slovenščine

Namesto skupnega, »čistega« porekla se skozi zgodovino vzpostavlja kot temeljni gradnik slovenske identitete ravno slovenski jezik. Poslušajmo glasove iz preteklosti, ki nam pravijo: če želimo ohraniti svoje slovenstvo, se moramo še naprej varovati pred obojim – ozkosrčnim nacionalizmom in profitarskim internacionalizmom. Braniti in spodbujati moramo nemoten razvoj slovenščine ter obenem gostoljubno in dejavno pomagati drugim, da vstopijo v našo jezikovno skupnost.