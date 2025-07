Pred šolo obvezno v vrtec, da se naučijo slovenščine

V nadaljevanju preberite:

»Polovica zahtev županov glede romske problematike, ki so jih postavili lani, je uresničenih,« pravi Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je skupaj z Vinkom Logajem, ministrom za vzgojo in izobraževanje, predstavil konkretne ukrepe na področju predšolske vzgoje, izobraževanja in zaposlovanja, s katerimi naj bi zagotovili integracijo Romov in mirno sobivanje z večinskim prebivalstvom.

V parlamentarni proceduri je sprememba zakona na področju predšolske vzgoje, s katero bo postala obvezna vključitev romskih otrok v vrtec leto dni pred šolo.

»Z dopolnjenim petim letom bodo vključeni v 270-urni program, ki bo še posebej pomemben za tiste romske otroke – gre za večino –, ki slovenskega jezika ob prihodu v šolo ne znajo,« je dejal Vinko Logaj.