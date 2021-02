Zamude pri gradnji HE Mokrice

Brskanje po internetu mi pove, da se za to načrtovano vodno elektrarno, podobno, kot je že na obstoječi HE Brežice, predvideva večjo prostornino akumulacijskega bazena z vodo kot gorvodno na preostalih elektrarnah. Moja strokovnost o tem ne dvomi in vzrok vidim v tem, da je po mednarodni konvenciji treba umetno spremenjene pretoke (m3/s) dolvodno pred prehodom državne meje približevati naravnim dotokom, če ni drugače dogovorjeno. Predvsem gre za izboljšano poplavno varnost območja na obeh straneh teh dveh elektrarn.



Zaradi oviranja nastajajo zakasnitve že z začetkom gradnje HE Mokrice, kar pomeni znatne dodatne stroške, izgube zaradi kasnejšega začetka obratovanja, predvsem pa za časovno (leta) podaljšano poplavno tveganje. Če bo kakšna povodenj prehitela zakasnjeno zgraditev, bo tamkajšnje prebivalstvo ponovno utrpelo veliko škodo.



Kdor ovira, naj danes pove – po njegovem, po njenem –, kateri, čigavi interesi odtehtajo poplavno varnost in druge koristi od zgrajene HE Mokrice, ki bo del Savske verige. Ta bo največji učinek imela takrat, ko bo v celoti zaključena, zvezna, od Mavčič do Mokric.



Sončne (fotovoltne) elektrarne so najcenejše na proizvedeno kWh – takrat, ko nanje sije sonce. Ko je treba električno energijo prenesti v nočne ure in čase splošnega pomanjkanja (november–februar), so potrebni dodatni in drugačni postroji, kar zadevo zelo podraži. O prenosu za nekaj ur dneva ali za nekaj dni v tednu ni težko govoriti, o prenosu, v Sloveniji, s poletja na zimo pa mi tehnična, ekonomska in okoljsko zdržna izvedba (vsaj do leta 2060) ni znana, če odklanjamo vse elektrarne na fosilna in jedrska goriva.



Je veliko načinov pretvorb energije, ki pa imajo zelo slab elektroenergetski izkoristek in naprave terjajo visoke investicije – oboje pomeni visoke podražitve električne energije.



