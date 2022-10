Zavajajoče reklame in vrste v zdravstvu

Mediji so objavili že mnogo vesti o reševanju stanja v zdravstvu in mnogo denarja je bilo namenjenega za to. Rezultat je verjetno izostal, saj se vesti o dolgih čakalnih vrstah in o nujni rešitvi stanja ponavljajo.

V medijih se vsak dan večkrat pojavi kakšna reklama za farmacevtski izdelek, ki naj bi učinkovito deloval za preprečevanje razvoja bolezni. Reklama se začne najprej z opisi znakov, ki lahko pomenijo začetek obolenja, in nato sporočilo navežejo na izdelek, ki bi lahko preprečil obolenje, vendar reklama svetuje predhodni posvet z zdravnikom ali farmacevtom ... Sledi domače preverjanje stanja telesa in iskanje morebitnih omenjenih znakov. Kakšen »bolnik« tudi hitro najde »zastrašujoči znak« in se hitro naroči pri svojem zdravniku. Pacient zna dobro opisati znake, ki bi lahko pomenili obolenje, zdravnik težko ugovarja navedbam in pacientu pač napiše napotnico za pregled pri specialistu. Spet naročanje, čakalna vrsta in diagnoza, takšna ali drugačna ... vsaj dve vrsti čakajočih sta se povečali in zmanjšali.

Kdo bi moral preprečiti takšne vabe na zdravniške preglede?