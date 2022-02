Zdravnikom svoj plačni sistem

V vseh svojih dosedanjih oglašanjih v zvezi s plačami v našem javnem sektorju sem se zavzemal – kot tudi nekateri drugi pisci – proti izstopu zdravnikov iz enotnega plačnega sistema. Ta sistem pa že več kot desetletje velja za celoten javni sektor v Sloveniji. Zakaj sem si, kot verjetno še kdo, premislil in zdaj zagovarjam nekaj povsem drugega kot do nedavnega?

Razlog za to je zelo preprost. Ne vem, zakaj bi v nekaj silil nekoga, ki je o nečem trdno prepričan in v svoj prav močno verjame, zakaj bi ga prisilno zadrževali v nekem stanju ali režimu ... Mislim, da mu s tem kratimo temeljne človekove (morda tudi ustavne) pravice, s tem jemljemo voljo do dela in slabšamo njegove ustvarjalne sposobnosti. V prid tem dejstvom velja poudariti, da ima sindikat zdravnikov, to je Fides, po njihovem mnenju že zdavnaj izdelane normative, da bi zelo hitro lahko prešli ne le v svoj tako želeni samostojni plačni sistem, ampak bi ga s temi normativi tudi primerno kvalitetno nadgradili. S tem pa bi v dokaj kratkem času lahko prišli od sedanjega zbirokratiziranega uravnilovskega do tako želenega sistema nagrajevanja po doseženih rezultatih. Tako bi do izraza prišli ne le najboljši, ki si zaslužijo znatno višje plače, ampak tudi tisti, ki to niso. Za oboje so potrebna zelo jasna merila in pravila igre. To pa je posebna odgovornost naredbodajalca, to je vlade.

Pri tem, če že zagovarjam izstop zdravnikov iz sedanjega enotnega plačnega sistema, bi želel poudariti vprašanje, kaj pa medicinske sestre. Če vprašate mene – in glede na to, da sem že vrsto desetletij bolj ali manj pogost in dokaj zadovoljen uporabnik vseh zdravstvenih storitev – menim (in sem trdno prepričan), da bi v ta sklop novega zdravniškega plačnega sistema nesporno sodile tudi medicinske sestre. Če prav razumem sedanjo organiziranost, so zdravniki brez medicinskih sester bolj ali manj neoperativni.

Naj opozorim še na to. Zdravniški plačni sistem ne bo imel le dobrih strani. Pa tudi če jih bo morda imel, bo verjetno nekdo – to je odgovorni delodajalec javnega sektorja – predpisal nova pravila igre. Pri tem bo zelo verjetno določeno, kakšen naj bo (ali mora biti) obseg dela in koliko denarja je treba »prinesti k hiši«, da bodo za vse deležnike upravičene določene bruto plače in drugi potrebni odhodki.

Morda še to. Do zdaj je bila v enotnem plačnem sistemu država za vse deležnike kot neke vrste pozavarovatelj – če bi bilo treba, bi priskočila na pomoč. Po novem pa to ne bo samoumevno, ampak bo moralo biti posebej določeno – če bo ... Upam, da bo.